В Иркутске возбудили дело об убийстве матерью двух малолетних детей

Video

В Иркутске возбуждено уголовное дело об убийстве двух малолетних. Вечером 28 декабря в квартире дома на улице Баумана были обнаружены тела трехлетнего и пятилетнего детей с признаками насильственной смерти, сообщает СУСК РФ по Иркутской области.

По подозрению в совершении преступления задержана мать погибших. Женщину доставили в следственный отдел, допросили и с ее участием проводят все необходимые следственные действия. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты Следственного комитета, назначены судебные экспертизы.

Параллельно следственные органы возбудили уголовное дело о халатности, в рамках которого будет дана оценка действиям органов системы профилактики.

Ранее уголовное дело об убийстве младенца завели в Норильске. Следствие установило, что с 14 по 17 декабря обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив без присмотра и еды четверых детей — 15-летнюю, двухлетнюю и годовалую дочерей, а также пятимесячного сына. В результате длительного голодания младенец скончался 17 декабря.

Младших детей госпитализировали для оказания медицинской помощи, старшую дочь поместили в социальный приют.