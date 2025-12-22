В Норильске возбудили уголовное дело после смерти младенца от голода

Фото: ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия

В Норильске возбуждено уголовное дело в отношении 35-летней местной жительницы, обвиняемой в убийстве своего пятимесячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Следствие установило, что с 14 по 17 декабря обвиняемая ушла из квартиры к знакомому, оставив без присмотра и еды четверых детей — 15-летнюю, двухлетнюю и годовалую дочерей, а также пятимесячного сына. В результате длительного голодания младенец скончался 17 декабря.

Младших детей госпитализировали для оказания медицинской помощи, старшую дочь поместили в социальный приют.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по п.п. «в», «д» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное с особой жестокостью).

10 декабря в Санкт-Петербурге была арестована жительница города, обвиняемая в убийстве новорожденного сына. По данным следствия, утром 8 декабря женщина силой удерживала ребенка в тазу с водой, лишив его возможности дышать, в результате чего младенец скончался.

Женщине предъявили обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего, заведомо находящегося в беспомощном состоянии), ей грозит до 20 лет лишения свободы.