Общество⁠,
0

В Театре Пушкина началось прощание с актрисой Верой Алентовой

В Москве в Театре Пушкина началось прощание с артисткой Верой Алентовой
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В Москве в Театре Пушкина началась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой. Об этом сообщает корреспондент РБК.

После панихиды актрису похоронят на Новодевичьем кладбище.

Гражданская панихида проходит на сцене Театра Пушкина (Тверской бульвар, 23) с 11:00 до 13:00 мск. 

Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Театре имени Маяковского. Актрису вынесли из театра на носилках и передали врачам скорой помощи.

«У большинства женщин такая же судьба»: жизнь и карьера Веры Алентовой
Фотогалерея 

Вера Алентова — российская актриса театра и кино, выпускница Школы-студии МХАТ, наиболее известна по роли Катерины Тихомировой в фильме «Москва слезам не верит», снятом ее мужем Владимиром Меньшовым и вышедшем на экраны в 1979 году. Картина была удостоена премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».

Читайте РБК в Telegram.

