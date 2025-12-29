13 домов пострадали в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА
Повреждения в результате атаки БПЛА получили 13 частных домов в поселке Индустриальный города Краснодара. Об этом сообщил в Telegram оперативный штаб Краснодарского края.
«В ближайшее время начнут работать комиссии по оценке ущерба. Администрация города окажет жителям необходимую помощь», — указано в заявлении.
При атаке никто не пострадал. В 13 частных домах выбило стекла, у одного также повредило забор.
В Белореченске в результате падения БПЛА была повреждена труба в одном из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. м. Краснодарский оперштаб передал, что на месте падения работают оперативные службы.
Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Из них 49 были сбиты в Брянской области, 11 — над Адыгеей и семь — над Краснодарским краем. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Орловской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Азовским морем.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах