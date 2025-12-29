 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
13 домов пострадали в Краснодарском крае в результате атаки БПЛА

Оперштаб Краснодарского края сообщил, что 13 частных домов получили повреждения
Фото: сервис «Яндекс.Карты»
Фото: сервис «Яндекс.Карты»

Повреждения в результате атаки БПЛА получили 13 частных домов в поселке Индустриальный города Краснодара. Об этом сообщил в Telegram оперативный штаб Краснодарского края.

«В ближайшее время начнут работать комиссии по оценке ущерба. Администрация города окажет жителям необходимую помощь», — указано в заявлении.

При атаке никто не пострадал. В 13 частных домах выбило стекла, у одного также повредило забор.

В Краснодаре из-за обломков дронов пострадали три частных дома
Политика
Фото:Diego Fedele / Getty Images

В Белореченске в результате падения БПЛА была повреждена труба в одном из цехов, произошло возгорание на площади 20 кв. м. Краснодарский оперштаб передал, что на месте падения работают оперативные службы.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа. Из них 49 были сбиты в Брянской области, 11 — над Адыгеей и семь — над Краснодарским краем. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Орловской, Ростовской, Смоленской областями, а также над Азовским морем.

