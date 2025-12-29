 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа, сообщает Минобороны.

Больше всего аппаратов (49) сбили в Брянской области.

Материал дополняется.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Теги
Минобороны беспилотники дроны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь Политика, 07:51
Цены на серебро впервые в истории превысили $82 за унцию Инвестиции, 07:32
Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве Общество, 07:30
«Идея № 1 для инвестиций». Какие топ-5 глобальных акций покупать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа Политика, 07:29
Экспорт российского аналога «Оземпика» стал предметом спора Бизнес, 07:01
Тайвань осудил учения Китая около острова Политика, 07:01
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область Политика, 06:51
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 06:34
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока Общество, 05:44