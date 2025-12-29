Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь
В ночь на 29 декабря средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа, сообщает Минобороны.
Больше всего аппаратов (49) сбили в Брянской области.
Материал дополняется.
