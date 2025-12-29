Дагестанский чиновник ушел с поста после пьяного дебоша своего сына

Сергей Меликов (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

В Дагестане чиновник ушел в отставку из-за пьяного дебоша своего сына, сообщил в своем телеграм-канале глава Республики Сергей Меликов.

«Отец отвечает за воспитание своих детей, а потому — во власти таким людям не место. Теперь уже бывший чиновник написал заявление об уходе», — написал он.

Меликов не назвал имени чиновника и подробностей произошедшего.

Как сообщал СК, в интернете появилось видео, на котором несколько мужчин в одном из магазинов Кумторкалинского района Дагестана портят имущество и нарушают общественный порядок. Председатель СК Алексаднр Бастрыкин потребовал завести уголовное дело.

Как утверждают телеграм-каналы Shot и Baza, речь идет о Данияле Абсаламове, cыне председателя комиссии по бюджету, финансам и налогам, по экономике, инвестициям и предпринимательству Собрания депутатов Кумторкалинского района Баммата Абсаламова.

Телеграм-каналы опубликовали видеозапись с камер наблюдения, на которых двое мужчин устраивают дебош в продуктовом магазине — они разбивают бутылки, громят витрину и замахиваются на продавщицу. Поводом для этого, по их данным, стало то, что сотрудница магазина отказалась давать деньги в долг. До этого молодые люди устроили погром в местном баре.

Меликов сообщил, что мужчин задержали, против них возбуждено уголовное дело.

На момент подготовки публикации официальный сайт администрации недоступен, однако в сентябре Абсаламов числился среди избранных в депутаты муниципального образования «сельсовет Коркмаскалинский» восьмого созыва, следует из информации, опубликованной в сообществе администрации района во «Вконтакте».