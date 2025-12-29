 Перейти к основному контенту
Бывшего президента Киргизии лишили государственных наград

Бывшего президента Киргизии Атамбаева лишили государственных наград
Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев (Фото: Владислав Ногай / ТАСС)

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева лишили государственных наград. Указ подписал действующий глава государства Садыр Жапаров, он опубликован на сайте президента республики.

Атамбаева лишили высшей степени отличия республики «Кыргыз Республикасынын Баатыры», ордена «Манас» II степени, ордена «Данакер» и медали «Данк». Помимо этого Жапаров аннулировал указы о присвоении бывшему президенту этих наград.

Правоохранительным органам было поручено изъять их для последующей передачи в фонд государственных наград.

Сын заявил о захвате связанного с семьей экс-президента Киргизии здания
Политика

Атамбаев был президентом Киргизии с декабря 2011 года по ноябрь 2017 года.

В 2020 году его приговорили к 11 годам и двум месяцам лишения свободы по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева. После решение отменили и направили дело на новое рассмотрение.

В 2023 году Атамбаева освободили из колонии и разрешили выехать за границу на лечение. Сейчас он находится за границей.

В июне 2025 года Атамбаева заочно приговорили к 11 с половиной годам лишения свободы с конфискацией имущества и лишением госнаград по трем уголовным делам — о незаконном получении земельных участков в селе Кой-Таш, незаконном обогащении и участии в беспорядках в августе 2019 года в селе Кой-Таш.

Адвокат бывшего президента Сергей Слесарев заявлял, что судья не имел права соединять эти дела.

Александра Озерова
Алмазбек Атамбаев Садыр Жапаров государственные награды награды Киргизия
