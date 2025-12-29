 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ООО «Нексус Евразия» о признании головной структуры сети Desport (бывшая Decathlon) АО «ОКТОБЛУ» банкротом, следует из картотеки инстанции.

Рассмотрение обоснованности заявления, вопроса о введении процедуры банкротства и утверждении арбитражного управляющего назначено на 11 февраля 2026 года. Заседание пройдет в здании Арбитражного суда города Москвы.

Суд предложил заявителю перечислить на депозит суда 250 тыс. руб. для финансирования процедуры банкротства, а также представить оригиналы документов. АО «ОКТОБЛУ», в свою очередь, обязано представить учредительные и финансовые документы, сведения о задолженностях, банковских счетах и направить отзыв на заявление в установленный срок.

«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство
Спорт
Фото:Пресс-служба ФК «Ростов»

В случае отсутствия средств на финансирование процедуры суд также назначил рассмотрение вопроса о возможном прекращении производства по делу на ту же дату — 11 февраля 2026 года.

Nexus Eurasia, агентство стратегических коммуникаций, ранее добилось взыскания с АО «ОКТОБЛУ» 7,9 млн руб. долга и неустойки.

Согласно данным SPARK, количество исков к АО «ОКТОБЛУ» повысилось: с марта 2025-го по сентябрь 2025 года — 102 дела. В разделе об арбитражных делах говорится, что 34 дела рассматриваются в суде, 29 — обжалуются.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Банкротство Арбитражный суд иски
Материалы по теме
WP узнала о крупнейшем со времен Великой рецессии росте банкротств в США
Экономика
Зиявудина Магомедова признали банкротом
Общество
«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Путин подписал указ о закреплении крестов на гербе России Политика, 09:24
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 09:21
Назван реальный срок продажи квартиры на вторичном рынке Недвижимость, 09:15
В Кремле выбрали источник финансирования проектов «мягкой силы» Политика, 09:01
К Новому году в Москве украсили поздравлениями башенные краны Город, 09:00
Путин установил День памяти жертв геноцида советского народа Общество, 08:57
NV узнало о планах Залужного уйти в отставку и вернуться на Украину Политика, 08:51
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Нет — «Халяве»: как суды определяют скандальность товарного знакаПодписка на РБК, 08:46
Дагестанский чиновник ушел с поста после пьяного дебоша своего сына Политика, 08:42
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 08:30
Месть или расчет. Почему вернувшихся релокантов не берут на работуПодписка на РБК, 08:30
В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon Общество, 08:06
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Бывшего президента Киргизии лишили государственных наград Политика, 08:01