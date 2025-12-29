В Арбитражный суд поступил иск о банкротстве бывшей сети Decathlon

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Арбитражный суд Москвы принял к производству заявление ООО «Нексус Евразия» о признании головной структуры сети Desport (бывшая Decathlon) АО «ОКТОБЛУ» банкротом, следует из картотеки инстанции.

Рассмотрение обоснованности заявления, вопроса о введении процедуры банкротства и утверждении арбитражного управляющего назначено на 11 февраля 2026 года. Заседание пройдет в здании Арбитражного суда города Москвы.

Суд предложил заявителю перечислить на депозит суда 250 тыс. руб. для финансирования процедуры банкротства, а также представить оригиналы документов. АО «ОКТОБЛУ», в свою очередь, обязано представить учредительные и финансовые документы, сведения о задолженностях, банковских счетах и направить отзыв на заявление в установленный срок.

В случае отсутствия средств на финансирование процедуры суд также назначил рассмотрение вопроса о возможном прекращении производства по делу на ту же дату — 11 февраля 2026 года.

Nexus Eurasia, агентство стратегических коммуникаций, ранее добилось взыскания с АО «ОКТОБЛУ» 7,9 млн руб. долга и неустойки.

Согласно данным SPARK, количество исков к АО «ОКТОБЛУ» повысилось: с марта 2025-го по сентябрь 2025 года — 102 дела. В разделе об арбитражных делах говорится, что 34 дела рассматриваются в суде, 29 — обжалуются.