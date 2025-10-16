«Проблема есть». Грозит ли клубу РПЛ «Ростов» банкротство

После ухода президента «Ростова» Арташеса Арутюнянца стала появляться информация о финансовых проблемах клуба. «РБК Спорт» рассказывает, что известно об этом и грозит ли клубу банкротство

В футбольном клубе «Ростов» произошли важные изменения: президент Арташес Арутюнянц покинул свой пост по собственному желанию, который занимал с 2017 года.

Несмотря на уход, компания Арутюнянца «Лернако» (инвестиционный холдинг, ориентированный на сектор недвижимости и строительства. — «РБК Спорт») по-прежнему значится среди акционеров клуба на сайте. Однако это еще не означает, что бизнесмен останется в клубе как акционер или член совета директоров.

Еще весной появилась информация о возможных кадровых перестановках в клубе, но тогда «Ростов» заявлял, что все сотрудники работают в штатном режиме. Тем не менее летом совет директоров не продлил контракт Вадиму Рыбакову, и пост гендиректора занял Игорь Гончаров. Кроме того, клуб покинул директор академии Антон Тупиков.

Обеспокоенность РФС

В день объявления об уходе Арутюнянца генеральный директор «Ростова» Игорь Гончаров сообщил, что РФС направил клубу письмо, в котором выразил обеспокоенность финансовым состоянием. В организации обратили внимание на дефицит финансирования на 2025 год.

Это объясняется двумя основными причинами.

Невыполнение спонсорами обещаний. Клуб в рамках прохождения процедуры лицензирования предоставил договоры с компаниями, которые должны были выделить средства, но не выполнили своих обязательств.

Клуб в рамках прохождения процедуры лицензирования предоставил договоры с компаниями, которые должны были выделить средства, но не выполнили своих обязательств. Сокращение числа спонсоров. Ожидается, что с начала 2026 года у клуба станет меньше спонсоров, жертвователей и партнеров.

В связи с этим РФС попросил руководство и собственников «Ростова» срочно принять меры для решения этих проблем, чтобы клуб смог пройти процедуру лицензирования на новый сезон.

Официальное заявление клуба о трудностях

После того как стало известно о письме от РФС, Гончаров подтвердил информацию, что руководство клуба уже несколько месяцев принимает меры по устранению финансовых проблем. Он отметил, что долги «Ростова» — давняя проблема, но в последние месяцы наблюдается прогресс в решении.

Сегодня гендиректор заявил «Матч ТВ», что «Ростов» не столкнется с проблемами в этом сезоне и команда точно сможет доиграть чемпионат России. При этом финансовые трудности могут сказаться на лицензировании клуба к следующему сезону 2026/27. Эту проблему ему озвучили в РФС еще в июне.

Гончаров также добавил, что состояние клуба удалось улучшить на 12%, хотя изначально в РФС речь шла о 10%. Большинство долгов подлежит реструктуризации, но конкретная сумма не уточняется.

Помимо этого гендиректор рассказал, как улучшали финансовое состояние клуба: продали игроков, оптимизировали работу офиса (без увольнений, часть ушла самостоятельно), увеличили продажи билетов на 10–11%. Клуб также развивает фаншоп.

Наконец, Гончаров выразил уверенность, что футбол — самый популярный вид спорта в Ростове и правительство и акционеры поддержат клуб. Поэтому он не допускает мыслей о плохом развитии событий.

Стоит отметить, что финансовые проблемы клуба и возможные действия гендиректора Гончарова по их решению могли стать одной из причин ухода президента «Ростова» Арутюнянца.

По данным источников заместителя главредактора «Спорт-Экспресса» Максима Алланазарова, Гончаров подал в суд на компанию — спонсора «Ростова» из-за задержки выплат, игнорируя при этом ее текущие трудности, связанные с обстрелами НПЗ. (вероятно, речь идет об ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов», ранее указанном на сайте клуба одним из спонсоров. — «РБК Спорт»).

Кроме того, Гончаров искал сотрудничества с букмекерскими конторами, несмотря на действующий контракт с беттинговым клубом (Fonbet). Это вызвало недовольство существующих спонсоров, а Арутюнянц, по утверждению источников, оказался бессилен в данной ситуации.

«РБК Спорт» направил запрос в ФК «Ростов» и генеральному директору клуба Игорю Гончарову.