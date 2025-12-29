На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре

Следователи возбудили дело об убийстве по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном доме, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее пожар возник в одной из квартир в доме в Петропавловске-Камчатском.

Огонь был оперативно потушен. Пострадавших при пожаре спасти не удалось несмотря на реанимационные действия пожарных и медиков. В результате возгорания погибли четыре человека, включая двух детей четырех и пяти лет. Ход проверки обстоятельств находится под контролем прокуратуры.