 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре

Следователи возбудили дело об убийстве по факту гибели людей при пожаре в многоэтажном доме, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) по Камчатскому краю в телеграм-канале.

Дело завели по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса — убийство. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Ранее пожар возник в одной из квартир в доме в Петропавловске-Камчатском.

Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока
Общество

Огонь был оперативно потушен. Пострадавших при пожаре спасти не удалось несмотря на реанимационные действия пожарных и медиков. В результате возгорания погибли четыре человека, включая двух детей четырех и пяти лет. Ход проверки обстоятельств находится под контролем прокуратуры.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
пожар Петропавловск-Камчатский Камчатский край
Материалы по теме
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока
Общество
Двое взрослых и двое детей погибли при пожаре в доме на Камчатке
Общество
Пожар начался на территории Пресненского суда в Москве
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Минобороны сообщило об уничтожении 89 дронов за ночь Политика, 07:51
Цены на серебро впервые в истории превысили $82 за унцию Инвестиции, 07:32
Синоптики спрогнозировали снежную и морозную погоду в Москве Общество, 07:30
«Идея № 1 для инвестиций». Какие топ-5 глобальных акций покупать в 2026-мПодписка на РБК, 07:30
Fox News узнал о шансе на разговор Путина и Зеленского из-за Трампа Политика, 07:29
Экспорт российского аналога «Оземпика» стал предметом спора Бизнес, 07:01
Тайвань осудил учения Китая около острова Политика, 07:01
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Слюсарь сообщил об отражении атаки БПЛА на Ростовскую область Политика, 06:51
В аэропорту Пскова ввели ограничения на полеты Политика, 06:34
На Камчатке возбудили дело после гибели четырех человек в пожаре Общество, 06:26
Аэропорт Краснодара возобновил полеты Политика, 06:25
Трамп анонсировал встречу с Зеленским 29 декабря Политика, 06:09
Экс-комиссар ЕС Бретон заявил о хищниках вокруг союза после санкций США Политика, 05:59
Пять квартир пострадали при пожаре в доме Смитов в центре Владивостока Общество, 05:44