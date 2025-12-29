Не менее 13 человек погибли при сходе поезда с рельсов в Мексике

По меньшей мере 13 человек погибли, 98 получили ранения в результате схода поезда с рельсов в Мексике, сообщили власти, передает Reuters.

Как сообщил мексиканский военно-морской флот, на борту поезда находились 250 человек, в том числе девять членов экипажа и 241 пассажир.

Вне опасности находятся 193 человека. По данным президента Мексики Клаудии Шейнбаум, пятеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Поезд сошел с рельсов между городами Чивела и Низанда в южном штате Оахака, на железнодорожной линии, соединяющей Тихий океан с Мексиканским заливом.

Расследование начала генеральная прокуратура Мексики.

В конце июля региональный пассажирский поезд сошел с рельсов на юго-западе Германии, в земле Баден-Вюртемберг. Тогда погибли четыре человека, не менее 34 получили травмы из примерно 100 пассажиров.