Политика
0

Вучич пригрозил ответственностью сорвавшим стройку отеля Кушнера в Сербии

Сербия потеряла около €750 млн потенциальных инвестиций после того, как зять президента США Джаред Кушнер отказался от реализации проекта по строительству отеля Trump Tower в Белграде на фоне антикоррупционого расследования. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, добавив, что лично привлечет к ответственности всех, кто участвовал в срыве сделки. Его слова передает Politika.

Президент заявил, что лично инициирует уголовные обвинения против тех, кто участвовал в срыве сделки. «И против людей из полиции, из прокуратуры и против других лиц, которые способствовали разрушению и дальнейшему экономическому подрыву Республики Сербия», — сказал он.

Вучич назвал отказ Кушнера результатом «кампании травли», связывая его с антикоррупционным расследованием сербской прокуратуры по делу, в рамках которого был обвинен министр культуры Никола Селакович. Вучич поддержал его и назвал невиновным. Против Селаковича и еще трех чиновников прокуратура выдвинула подозрения в злоупотреблении полномочиями и фальсификации служебных документов в рамках проекта по строительству отеля.

В срыве инвестиций в Сербию Вучичи, кроме прокуратуры, обвинил полицию, политическую оппозицию и часть медиа.

Зять Трампа передумал строить отель на месте здания Генштаба Югославии
Политика
Джаред Кушнер

Проект, о котором идет речь, предполагал возведение объекта на месте здания бывшего Генштаба Югославской народной армии. Отказ от него последовал на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры.

В ноябре в Сербии приняли закон, позволяющий лишить бывшее здание Генштаба Минобороны Югославии охранного статуса достопримечательности и снести. На его месте должен был появиться гостиничный комплекс, состоящий из двух высоток. Также планировалась постройка торговых площадок и музеев в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО.

После этого в Белграде вспыхнули протесты. Демонстранты выступили против постройки отеля. На фоне неблагоприятных событий компания зятя Дональда Трампа Affinity Partners решила отказаться от своих планов.

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Александр Вучич Сербия Кушнер Белград Инвестиции стройка
Александр Вучич фото
Александр Вучич
политик, президент Сербии
5 марта 1970 года
Джаред Кушнер фото
Джаред Кушнер
бизнесмен, политик
10 января 1981 года

