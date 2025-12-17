Вучич пригрозил ответственностью сорвавшим стройку отеля Кушнера в Сербии

Сербия потеряла около €750 млн потенциальных инвестиций после того, как зять президента США Джаред Кушнер отказался от реализации проекта по строительству отеля Trump Tower в Белграде на фоне антикоррупционого расследования. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич, добавив, что лично привлечет к ответственности всех, кто участвовал в срыве сделки. Его слова передает Politika.

Президент заявил, что лично инициирует уголовные обвинения против тех, кто участвовал в срыве сделки. «И против людей из полиции, из прокуратуры и против других лиц, которые способствовали разрушению и дальнейшему экономическому подрыву Республики Сербия», — сказал он.

Вучич назвал отказ Кушнера результатом «кампании травли», связывая его с антикоррупционным расследованием сербской прокуратуры по делу, в рамках которого был обвинен министр культуры Никола Селакович. Вучич поддержал его и назвал невиновным. Против Селаковича и еще трех чиновников прокуратура выдвинула подозрения в злоупотреблении полномочиями и фальсификации служебных документов в рамках проекта по строительству отеля.

В срыве инвестиций в Сербию Вучичи, кроме прокуратуры, обвинил полицию, политическую оппозицию и часть медиа.

Проект, о котором идет речь, предполагал возведение объекта на месте здания бывшего Генштаба Югославской народной армии. Отказ от него последовал на фоне антикоррупционного расследования прокуратуры.

В ноябре в Сербии приняли закон, позволяющий лишить бывшее здание Генштаба Минобороны Югославии охранного статуса достопримечательности и снести. На его месте должен был появиться гостиничный комплекс, состоящий из двух высоток. Также планировалась постройка торговых площадок и музеев в память о погибших и раненых при бомбардировках НАТО.

После этого в Белграде вспыхнули протесты. Демонстранты выступили против постройки отеля. На фоне неблагоприятных событий компания зятя Дональда Трампа Affinity Partners решила отказаться от своих планов.