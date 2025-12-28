Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские средства ПВО за сутки сбили 370 украинских беспилотников самолетного типа, сообщила пресс-служба Минобороны.

Кроме того, нанесено поражение объектам энергетики, используемым в для военно-промышленного комплекса Украины, цехам по производству комплектующих для ракетных двигателей, местам сборки ударных беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских военных в 148 районах.

Только за ночь ведомство отчиталось об уничтожении 25 дронов над Самарской, Белгородской, Курской, Саратовской, Волгоградской и Ростовской областями. С 20:00 до 23:00 мск 27 декабря было уничтожено еще 43 беспилотника.

Подразделения группировки войск «Центр» заняли населенные пункты Димитров, Родинское, Артемовка и Вольное в ДНР, «Днепр» установил контроль над населенным пунктом Степногорск Запорожской области, «Восток» полностью занял город Гуляйполе в том же регионе.

Накануне начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил, что российская армия заняла несколько населенных пунктов, включая Гуляйполе.

Гуляйполе — город в Пологовском районе Запорожской области, в 99 км к юго-востоку от областного центра, в 130 км от Бердянска и в 650 км от Киева.