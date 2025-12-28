Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина

Никита Михалков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Кинорежиссер Никита Михалков отказался назвать имя того, кто на его дне рождения пролил вино на президента России Владимира Путина.

«Если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — сказал Михалков, отвечая на вопрос репортера телеканала «Россия» Павла Зарубина.

По словам режиссера, проливший вино предложил в качестве извинения купить президенту новую рубашку.

В октябре Владимир Путин рассказал об эпизоде на одном из юбилеев Никиты Михалкова, когда друг именинника случайно облил его красным вином. «Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», — сказал президент.

По словам Путина, обещание так и не было выполнено: этот человек продолжает употреблять алкоголь, хотя, как отметил президент, «в рамках разумного». Имя участника инцидента глава государства раскрывать не стал.