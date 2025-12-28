 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина

Никита Михалков
Никита Михалков (Фото: Роман Наумов / URA.RU / Global Look Press)

Кинорежиссер Никита Михалков отказался назвать имя того, кто на его дне рождения пролил вино на президента России Владимира Путина.

«Если президент тебе не сказал, кто это, ты представляешь, как я буду выглядеть перед тем человеком, если я его сдам?» — сказал Михалков, отвечая на вопрос репортера телеканала «Россия» Павла Зарубина.

По словам режиссера, проливший вино предложил в качестве извинения купить президенту новую рубашку.

Путин приехал поздравить Михалкова с юбилеем
Общество
Фото:Никита Михалков (Кирилл Зыков / РИА Новости)

В октябре Владимир Путин рассказал об эпизоде на одном из юбилеев Никиты Михалкова, когда друг именинника случайно облил его красным вином. «Меня один из его друзей облил там красным вином. Очень извинялся, сказал, что вообще прекратит употреблять», — сказал президент.

По словам Путина, обещание так и не было выполнено: этот человек продолжает употреблять алкоголь, хотя, как отметил президент, «в рамках разумного». Имя участника инцидента глава государства раскрывать не стал.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Никита Михалков Владимир Путин Вино кинорежиссер
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Никита Михалков фото
Никита Михалков
кинорежиссер, актер, телеведущий
21 октября 1945 года
Материалы по теме
Путин вручил высшую госнаграду Никите Михалкову
Политика
Путин поздравил Никиту Михалкова с 80-летием
Общество
Путин наградил Михалкова высшей государственной наградой России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
FT узнала, для чего Зеленский обсуждает мирный план Политика, 16:30
На ЗАЭС объяснили проведение «важных работ» с локальным прекращением огня Политика, 16:23
Рублев принес сборной мира победу на выставочном турнире в Шэньчжэне Спорт, 16:08
Как ИИ сводит с ума: люди верят, что они избранные и живут в симуляции Социальная экономика, 16:05
В конгрессе США назвали четыре угрозы отношениям с Китаем Политика, 16:01
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 16:00
В Балашихе прохожие спасли двоих детей, провалившихся под лед Политика, 15:52
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Михалков отказался раскрыть, кто из его друзей пролил вино на Путина Общество, 15:37
Власти Польши назвали «огромную проблему» в обороне, о которой забыли Политика, 15:34
Папа римский передал Украине 100 тыс. порций супа Общество, 15:32
Как легко решить пять главных проблем корпоративных автопарков РБК и Teboil PRO, 15:30
Три человека пострадали при пожаре в автосервисе в Сочи Общество, 15:30
Коростелев не прошел квалификацию в спринте на «Тур де Ски» Спорт, 15:12
В Тверской области загорелся склад на обувной фабрике Общество, 15:04