Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России
Южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию в России новых товарных знаков, сообщает ТАСС.
Два товарных знака Samsung — Neo QLED и MovingStyle предназначены для телевизоров и мониторов. Первая заявка подана в августе 2024-го, вторая — в апреле текущего года.
В декабре корпорация подала еще две заявки на регистрацию товарных знаков (дисплеи, цифровые вывески, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы) — Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS.
Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив решение «геополитическими событиями». Это повлияло на доступность техники и работу калужского завода компании, поставки осуществлялись по схеме параллельного импорта. В марте этого года Korea Times писала, что корпорации Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию.
