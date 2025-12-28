 Перейти к основному контенту
Война санкций⁠,
Samsung подал заявку на регистрацию новых товарных знаков в России

Сюжет
Война санкций
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Южнокорейский производитель электроники Samsung подал заявку на регистрацию в России новых товарных знаков, сообщает ТАСС.

Два товарных знака Samsung — Neo QLED и MovingStyle предназначены для телевизоров и мониторов. Первая заявка подана в августе 2024-го, вторая — в апреле текущего года.

В декабре корпорация подала еще две заявки на регистрацию товарных знаков (дисплеи, цифровые вывески, мониторы, системы на кристалле и интегральные схемы) — Samsung Spatial Signage и Samsung ENSS.

Samsung в марте 2022 года приостановил поставки своих товаров в Россию, объяснив решение «геополитическими событиями». Это повлияло на доступность техники и работу калужского завода компании, поставки осуществлялись по схеме параллельного импорта. В марте этого года Korea Times писала, что корпорации Hyundai, LG и Samsung начали обсуждать возвращение в Россию.

