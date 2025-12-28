Самарский министр призвал не вызывать скорую при температуре до 40°С

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов призвал жителей региона с температурой ниже 40 градусов не вызывать скорую помощь.

«Подъем температуры относится ко второй очередности. Основная задача скорой это выезжать на те вызовы, которые являются экстренными», — сказал он, отвечая в эфире Центра управления регионом на обращение гражданина, два часа прождавшего скорую помощь с температурой 39,8 градусов.

Пациентам с повышенной температурой министр рекомендовал обращаться в поликлиники по месту жительства или к одной из 137 неотложных бригад, работающих с 8:00 до 20:00 по области.

«Когда мы говорим о подъеме температуры, здесь все-таки следует обращаться в поликлиники по месту жительства. И неотложная бригада сегодня, их 137 по области, по медицинским организациям. И специалисты поликлиник <...> готовы выходить и оказывать всю необходимую помощь», — пояснил Орлов.

Скорая помощь — городская служба экстренной медицинской помощи. Она выезжает на вызовы, когда жизни пациента угрожает серьезная опасность, например, травмы, сердечные приступы, обмороки, кровотечения. Неотложная помощь относится к отделению районной поликлиники, к которой прикреплен пациент. Бригада «неотложки» выезжает на вызовы, когда состояние пациента не представляет угрозы жизни, например при простуде, гриппе, ОРВИ и головных болях.

РБК обратился за комментарием к Андрею Орлову, направил запрос в Минздрав Самарской области.

Ранее главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов заверил, что уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ в России остается в пределах сезонной нормы. С 1 по 7 декабря зафиксировано 94,6 случаев на 10 тыс. населения, что на 20% выше, чем неделей ранее.

Рост заболеваемости связан с естественным эпидпроцессом и увеличением контактов перед праздниками. В стране, отметил Чуланов, циркулирует вирус гриппа А (H3N2), на него приходится каждый десятый случай. Симптомы — высокая температура, сухой кашель, боль в горле, головная боль, жар или озноб, ломота во всем теле, иногда насморк. Инфекционист подчеркнул, что вакцинация остается эффективной.