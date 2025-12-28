 Перейти к основному контенту
Общество
0

До конца 2025 года магнитных бурь на Земле не будет

ИКИ РАН: магнитных бурь на Земле до конца года не прогнозируется
Фото: Christopher Furlong / Getty Images
Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Магнитных бурь на Земле до конца года не будет — можно «заниматься своими делами», сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (ИКИ и ИСЗФ РАН).

«Оставшиеся дни до нового года будут спокойными. Возможные вспышки на Землю уже точно не повлияют», — говорится в сообщении.

Специалисты прогнозируют, что в воскресенье геомагнитная обстановка будет спокойной, вспышечная активность Солнца — умеренно повышенная.

По данным ИКИ РАН на 24 декабря, в этом году число дней с магнитными бурями стало рекордным — за 358 дней магнитные бури наблюдались 69 раз против 44 случаев в 2024 году. Основным фактором, влиявшим на геомагнитную активность, стало большое число корональных дыр на Солнце.

В субботу, 27 декабря, на Солнце произошла самая сильная с 8 декабря вспышка (уровня M5.1).

Магнитные бури возникают в том числе на фоне увеличения скорости солнечного ветра в результате попадания планеты в зону действия крупной корональной дыры.

Их подразделяют на уровни от G1 (слабые) до G5 (экстремально сильные). G-индекс — шкала силы магнитных бурь, введенная Национальным управлением океанических и атмосферных исследований США (NOAA) в 1999 году.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
магнитные бури Новый год РАН Погода прогнозы
