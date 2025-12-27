На Солнце произошла самая сильная вспышка с 8 декабря

Video

На восточном краю Солнца рано утром 27 декабря зарегистрировали вспышку уровня M5.1, мощностью около половины от порога высшего класса X. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Эта вспышка стала самой сильной с 8 декабря, когда произошло событие высшего уровня X1.1. Максимум излучения был зафиксирован в 04:50 по московскому времени.

Нынешняя активность, скорее всего, связана с тем же самым солнечным регионом, что и вспышка в начале декабря, отмечают ученые. За это время Солнце совершило примерно две трети оборота, и эта активная область, пройдя по обратной стороне, снова вышла на видимую с Земли сторону — теперь на восточный край.

В ближайшие дни ожидается усиление вспышечной активности, так как к обращенной к Земле стороне подходят два крупных активных центра. Пик этой активности может прийтись на новогодние праздники. Однако вероятность сильных магнитных бурь и ярких полярных сияний непосредственно на Новый год пока считается невысокой, поскольку активные области находятся на значительном удалении от линии «Солнце — Земля».

8 декабря солнечную вспышку ученые назвали «черной». Тогда на Солнце произошел выброс, в результате которого огромное облако холодного и плотного водорода было выброшено в пространство примерно на миллион километров. Поскольку вещество было значительно холоднее яркой поверхности Солнца, на ее фоне оно выглядело как темное, почти черное пятно.

В течение нескольких часов это создавало необычное зрелище: наблюдателям казалось, что на Солнце танцует «темное призрачное пламя» или что почти треть диска светила окутана гигантским темным туманом. Как объясняют астрономы, такой эффект был вызван резким контрастом температур между выброшенным веществом и солнечной поверхностью.