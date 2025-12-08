На Солнце произошла редкая «черная» вспышка

Video

В ночь на 9 декабря на Солнце произошло редкое и зрелищное явление — так называемая «черная» вспышка. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Взрыв на Солнце, случившийся около полуночи по московскому времени, разорвал и разбросал по солнечному диску на расстояние около миллиона километров огромное облако плотного и холодного водорода. Поскольку это вещество было значительно холоднее яркой поверхности Солнца, оно выглядело на ее фоне как темное, почти черное пятно.

На протяжении нескольких часов явление создавало удивительную иллюзию: наблюдателям казалось, что они видят «призрачное черное пламя», танцующее в атмосфере Солнца, или гигантский темный туман, окутавший почти треть солнечного диска. Как отмечают астрономы, это была иллюзия, вызванная контрастом температур.

Как и положено призрачному явлению, к утру «черное» облако полностью исчезло: холодная плазма частично рассеялась в пространстве и частично «испарилась» под воздействием температуры Солнца.