 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

На Солнце произошла редкая «черная» вспышка

На Солнце произошла редкая «черная» вспышка с облаком холодного вещества

На Солнце произошла редкая «черная» вспышка
Video

В ночь на 9 декабря на Солнце произошло редкое и зрелищное явление — так называемая «черная» вспышка. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Взрыв на Солнце, случившийся около полуночи по московскому времени, разорвал и разбросал по солнечному диску на расстояние около миллиона километров огромное облако плотного и холодного водорода. Поскольку это вещество было значительно холоднее яркой поверхности Солнца, оно выглядело на ее фоне как темное, почти черное пятно.

На протяжении нескольких часов явление создавало удивительную иллюзию: наблюдателям казалось, что они видят «призрачное черное пламя», танцующее в атмосфере Солнца, или гигантский темный туман, окутавший почти треть солнечного диска. Как отмечают астрономы, это была иллюзия, вызванная контрастом температур.

Как и положено призрачному явлению, к утру «черное» облако полностью исчезло: холодная плазма частично рассеялась в пространстве и частично «испарилась» под воздействием температуры Солнца.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
Солнце вспышка на Солнце взрыв космос
Материалы по теме
На Солнце произошла двойная мощная вспышка
Общество
Россияне смогут увидеть на Солнце пятна в виде Деда Мороза
Общество
На Солнце произошла первая за неделю вспышка класса М
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 16:16 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 16:16
АвтоВАЗ объявил о скидках на все модели Lada в декабре Авто, 16:41
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 16:40
Как устроена экономика Ирана РБК и РЭЦ, 16:37
В НХЛ ответили Третьяку на идею пригласить «Вашингтон» на турнир в России Спорт, 16:34
Как угольные предприятия повышают безопасность инфраструктуры Отрасли, 16:32
Мировые цены на медь выросли до нового рекорда из-за страха дефицита Инвестиции, 16:32
В Чечне объявили режим беспилотной опасности Политика, 16:30
Как располагать к себе людей
Интенсив о харизме
Узнать больше
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 16:30
Лоукостер «Победа» запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади Технологии и медиа, 16:29
Что происходит с рынком промышленной автоматизации России Тренды, 16:23
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 16:19
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 16:19
Кухня — главное место в доме. Как переосмыслили советские традиции РБК и Legenda, 16:19
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:19