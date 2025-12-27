 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Техногигант TSMC эвакуировал сотрудников из-за землетрясения на Тайване

Техногигант TSMC эвакуировал сотрудников из-за землетрясения на Тайване
Video

У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7.0, сообщили в центральной метеорологической службе острова.

Эпицентр был расположен в 32,3 км к востоку от здания администрации уезда Илань (Yilan County Hall) на северо-востоке острова. Глубина очага составила 72,8 км.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 6.6 на глубине 66 км у берегов острова 27 декабря.

У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Общество

Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщил об эвакуации части сотрудников из своих объектов в научном парке Синьчжу, передает Reuters. Все системы безопасности работают нормально, говорится в сообщении.

Тайвань — один из крупнейших в мире производителей полупроводников, в частности для Кремниевой долины, подчеркивает NPR. Чипы TSMC используют во многих технологиях — от мобильных телефонов до автомобилей. По некоторым оценкам, компания производит более 90% самых передовых чипов в мире.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Софья Полковникова
землетрясение Тайвань магнитуда
Материалы по теме
У берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 5,8
Общество
У берегов Севастополя произошло землетрясение магнитудой 3,1
Общество
В Японии предупредили об опасности 3-метрового цунами после землетрясения
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Российские военные заняли Родинское и Степногорск в ДНР и Запорожье Политика, 20:32
Путин заслушал доклад на пункте управления объединенной группировки войск Политика, 20:31
Будущее с поставкой: зачем инвестору фьючерсы на акции #всенабиржу!, 20:30
Аэропорт Чебоксар приостановил прием и отправку рейсов Политика, 20:17
Соболенко подарила сопернику российские конфеты перед «Битвой полов» Спорт, 20:16
Путину доложили о взятии Димитрова и Гуляйполя Политика, 20:12
Буданов назвал самый благоприятный период для достижения мира Политика, 20:04
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
В «Нафтогазе» заявили о повреждении своего предприятия газодобычи и ТЭЦ Политика, 19:56
Победивший Карлсена россиянин завершил в лидерах второй день ЧМ по рапиду Спорт, 19:52
В Шереметьево 14 рейсов ушли на запасные аэродромы Политика, 19:51
Умер бывший посол России в Турции и Израиле Петр Стегний Политика, 19:45
«Ак Барс» второй раз в сезоне обыграл вице-чемпиона КХЛ Спорт, 19:26
Как вернуть часть денег за обучение, лечение или спорт РБК х Сбер, 19:22
Силы ПВО сбили 26 беспилотников на подлете к Москве Политика, 19:20