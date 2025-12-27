Техногигант TSMC эвакуировал сотрудников из-за землетрясения на Тайване
У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7.0, сообщили в центральной метеорологической службе острова.
Эпицентр был расположен в 32,3 км к востоку от здания администрации уезда Илань (Yilan County Hall) на северо-востоке острова. Глубина очага составила 72,8 км.
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщал о землетрясении магнитудой 6.6 на глубине 66 км у берегов острова 27 декабря.
Тайваньский производитель полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) сообщил об эвакуации части сотрудников из своих объектов в научном парке Синьчжу, передает Reuters. Все системы безопасности работают нормально, говорится в сообщении.
Тайвань — один из крупнейших в мире производителей полупроводников, в частности для Кремниевой долины, подчеркивает NPR. Чипы TSMC используют во многих технологиях — от мобильных телефонов до автомобилей. По некоторым оценкам, компания производит более 90% самых передовых чипов в мире.
