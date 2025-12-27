 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Пресс-секретарь Белого дома сообщила о беременности

Пресс-секретарь Белого дома Левитт объявила о своей беременности
Кэролайн Левитт
Кэролайн Левитт (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ждет второго ребенка, об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). У нее в мае 2026 года должна родиться девочка.

«Мы с мужем в полном восторге от пополнения в нашей семье и с нетерпением ждем, когда наш сын станет старшим братом», — написала Левитт. Она также выразила благодарность президенту США Дональду Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз за их поддержку.

Белый дом фразой «ваша мама» ответил, кто выбрал Венгрию для саммита
Политика
Каролин Ливитт

В июле 2024 года у Левитт и ее мужа родился сын Николас. После рождения сына пресс-секретарь вернулась на работу спустя всего четыре дня, отмечает CNN. Она приняла это решение после митинга 13 июля, когда произошло покушение на Трампа. «Президент буквально поставил свою жизнь на кон ради победы на этих выборах. Минимум, что я могу сделать — скорее вернуться к работе», — заявила она.

Левитт 28 лет, она занимает пост пресс-секретаря Белого дома с 20 января 2025 года. Она стала самой молодой в истории на этом посту.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Ксения Потрошилина
беременность Белый дом Кэролайн Левитт США
Материалы по теме
В США родился ребенок из замороженного 30 лет назад эмбриона
Общество
У Трампа родился одиннадцатый внук
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Пресс-секретарь Белого дома сообщила о беременности Общество, 18:56
Купленный за €125 млн Вирц забил первый гол в составе «Ливерпуля» Спорт, 18:54
Зеленский раскрыл пять пунктов для обсуждения на переговорах с США Политика, 18:36
Бизнес и кредиты: новые стратегии в условиях жесткой кредитной политики Радио, 18:31
Число сбитых на подлете к Москве дронов достигло 19 Политика, 18:23
Карлсен оттолкнул камеру оператора после поражения от россиянина на ЧМ Спорт, 18:20
Праздники без последствий
Узнайте, как пить красиво
Пройти интенсив
При атаке беспилотника в Белгородской области погиб мирный житель Общество, 18:16
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Сербия откроет первый крупный завод по производству беспилотников Политика, 18:06
На подлете к Москве менее чем за час сбили восемь дронов Политика, 17:49
«Манчестер Сити» вырвал победу у «Ноттингем Форест» и вышел в лидеры АПЛ Спорт, 17:41
СК начал проверку после сообщений об ожоге гортани у ребенка от напитка Общество, 17:37
ЗПИФы недвижимости стали доступнее: почему «‎неквалам» это интересно Инвестиции, 17:34