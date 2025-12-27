Пресс-секретарь Белого дома сообщила о беременности

Кэролайн Левитт (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт ждет второго ребенка, об этом она сообщила в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России). У нее в мае 2026 года должна родиться девочка.

«Мы с мужем в полном восторге от пополнения в нашей семье и с нетерпением ждем, когда наш сын станет старшим братом», — написала Левитт. Она также выразила благодарность президенту США Дональду Трампу и главе аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз за их поддержку.

В июле 2024 года у Левитт и ее мужа родился сын Николас. После рождения сына пресс-секретарь вернулась на работу спустя всего четыре дня, отмечает CNN. Она приняла это решение после митинга 13 июля, когда произошло покушение на Трампа. «Президент буквально поставил свою жизнь на кон ради победы на этих выборах. Минимум, что я могу сделать — скорее вернуться к работе», — заявила она.

Левитт 28 лет, она занимает пост пресс-секретаря Белого дома с 20 января 2025 года. Она стала самой молодой в истории на этом посту.