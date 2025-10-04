Сумма пособия по беременности и родам достигнет ₽1 млн в 2027 году

Фото: laowaika / Shutterstock

Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн руб., а размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет достигнет 95 тыс. руб. в месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы к проекту бюджета Социального фонда России.

Так, в 2026 году максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней — 955 836 руб., в 2027 году — 1 100 437 руб., в 2028 году — 1 188 465 руб.

Предельная сумма пособия по беременности и родам в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. руб., в 2027 году — 238,9 тыс. руб., а в 2028 году — 258 тыс. руб.

Согласно проекту бюджета, предельные размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет в 2026 году составят 83 тыс. руб., в 2027 году — 95,5 тыс. руб., в 2028 году — 103,2 тыс. руб. Пособие выплачивается раз в месяц.

Пособие по беременности и родам — это один из видов обеспечения по обязательному социальному страхованию в связи с материнством. Выплата компенсирует утраченный женщиной заработок в тот период, когда она находится в отпуске для подготовки к рождению ребенка и последующего восстановления.

Претендовать на пособие могут беременные и женщины, усыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев. Размер выплаты зависит от среднего заработка, стипендии, денежного довольствия или МРОТ. Максимальный размер пособия в 2025 году при одноплодной беременности и при продолжительности отпуска 140 дней составляет 794 355 руб.