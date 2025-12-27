 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214

Алиханов: серийный выпуск Ту-214 начнут после доработок к 2026 году
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Серийное производство импортозамещенных пассажирских самолетов Ту-214 планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр подчеркнул, что путь к полномасштабному серийному производству таких машин открыт после получения самолетом свидетельства от Росавиации об одобрении главного изменения типовой конструкции. Казанский авиационный завод имени С. Горбунова для производства был модернизирован.

В следующем году завод планирует выпустить три самолета Ту-214, сообщал заместитель премьера — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. По его словам, сейчас есть проблемы с комплектующими и поставками, но в вопрос производства самолетов вовлечены и сотрудники предприятия, и органы власти. В дальнейшем на Казанском авиационном заводе будут выпускать минимум 20 таких самолетов в год.

«Ведомости» узнали о задержке выпуска Ту-214 на авиазаводе в Казани
Бизнес
Фото:Марина Лысцева / ТАСС

Осенью прошлого года пассажирский Ту-214, полностью оснащенный комплектующими российского производства, начал программу летных испытаний.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Валерия Доброва
Минпромторг Антон Алиханов Самолеты Ту-214 авиация
Материалы по теме
«Ведомости» узнали о задержке выпуска Ту-214 на авиазаводе в Казани
Бизнес
Ту-214 с новыми российскими комплектующими впервые поднялся в воздух
Экономика
S7 заинтересовалась поставками самолетов Ту-214
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Иноуэ в шестой раз защитил титул абсолютного чемпиона мира по боксу Спорт, 17:31
Какие инвестиционные активы обгоняют инфляцию #всенабиржу!, 17:29
Подросток ножом убил бывшего одноклассника в школе в Туве Общество, 17:27
В Шереметьево и Внуково ограничили полеты Политика, 17:19
Много света: где найти квартиру с окнами в пол РБК и ПИК, 17:15
Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214 Общество, 17:11
Воспитанник ЦСКА пострадал в результате драки со стрельбой в Подмосковье Спорт, 17:06
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
На подлете к Москве сбили шесть дронов Политика, 16:57
В горах Казахстана погиб мужчина Общество, 16:53
В США на фоне бурана отменили и задержали более 10 тыс. рейсов Общество, 16:46
Россиянин обыграл Карлсена на ЧМ по быстрым шахматам Спорт, 16:40
Как развивается рынок финансовых приложений Отрасли, 16:39
Зеленский сделает остановку в Канаде перед встречей с Трампом в США Политика, 16:16
Близ аэропорта Внуково ограничили использование воздушного пространства Политика, 16:08