Минпромторг раскрыл сроки начала серийного выпуска пассажирских Ту-214

Алиханов: серийный выпуск Ту-214 начнут после доработок к 2026 году

Фото: Нина Падалко / РИА Новости

Серийное производство импортозамещенных пассажирских самолетов Ту-214 планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году, заявил глава Минпромторга Антон Алиханов.

«Эти меры позволят нарастить выпуск самолетов Ту-214, серийное производство которых планируется поэтапно начать после завершения всех доработок к 2026 году», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Министр подчеркнул, что путь к полномасштабному серийному производству таких машин открыт после получения самолетом свидетельства от Росавиации об одобрении главного изменения типовой конструкции. Казанский авиационный завод имени С. Горбунова для производства был модернизирован.

В следующем году завод планирует выпустить три самолета Ту-214, сообщал заместитель премьера — министр промышленности и торговли Татарстана Олег Коробченко. По его словам, сейчас есть проблемы с комплектующими и поставками, но в вопрос производства самолетов вовлечены и сотрудники предприятия, и органы власти. В дальнейшем на Казанском авиационном заводе будут выпускать минимум 20 таких самолетов в год.

Осенью прошлого года пассажирский Ту-214, полностью оснащенный комплектующими российского производства, начал программу летных испытаний.