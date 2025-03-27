«Ведомости» узнали о задержке выпуска Ту-214 на авиазаводе в Казани
Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (КАЗ, филиал АО «Туполев», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») не сможет передать авиакомпаниям четыре среднемагистральных самолета Ту-214 до конца 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с производственными планами КАЗ.
По информации одного из собеседников издания, в этом году завод успеет завершить сборку только одного самолета и приступить к строительству второго из-за нехватки инженеров. Сейчас у КАЗ в наличии два лайнера, один проходит досборку с 2024 года, а второй используется в качестве летно-испытательной лаборатории, сказал другой источник. Почти готовый самолет собран в VIP-версии и был переправлен на окраску в Минск, уточнил он.
Передачу авиакомпаниям четырех Ту-214 предусматривала Комплексная программа развития гражданского авиапрома (КПГА) до 2030 года. Источник «Ведомостей» утверждает, что к этому документу разработаны поправки, согласно которым новые сроки поставок судна увязаны с завершением модернизации КАЗ в 2026–2027 годах. Обновленный вариант документа пока не согласован с Минтрансом.
РБК направил запрос в Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.
Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет на 210 мест, разработанный компанией «Туполев» в конце 1980-х годов. С 1996 года его модифицированную версию выпускают в Казани. Как отмечают «Ведомости», всего было собрано около 90 таких самолетов, которые использовались в основном в авиации спецназначения. Единственным коммерческим эксплуатантом Ту-214 является авиакомпания Red Wings. В ее парке сейчас три таких лайнера.
Читайте РБК в Telegram.
Кто добивался возбуждения уголовного дела против Мошковича
Умер ведущий Алексей Веселкин
Акции «Русагро» потеряли 30% после задержания основателя компании
Банки с начала года резко увеличили долю отказов по ипотеке
Испанский производитель взрывчатки заявил о проблеме с уходом из России
Ведущие энерготрейдеры сочли возможным возвращение в Россию
Минпросвещения составила список рекомендуемых для школьников фильмов
СК завел дело о теракте по факту гибели военкора «Первого канала»
«Яндекс» раскрыл выручку своего технологического подразделения
Удав проглотил слона. Почему российские банки перестали «доплачивать» за дорогие депозиты
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов