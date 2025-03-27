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«Ведомости» узнали о задержке выпуска Ту-214 на авиазаводе в Казани

«Ведомости»: авиазавод не успел построить четыре Ту-214 из-за нехватки инженеров
Казанский авиационный завод должен был передать авиакомпаниям четыре Ту-214, однако завершается сборка лишь первого самолета из-за нехватки инженеров, сообщили источники «Ведомостей». В «Ростехе» заявили об отсутствии спроса
Фото: Марина Лысцева / ТАСС
Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Казанский авиационный завод им. С.П. Горбунова (КАЗ, филиал АО «Туполев», входит в Объединенную авиастроительную корпорацию «Ростеха») не сможет передать авиакомпаниям четыре среднемагистральных самолета Ту-214 до конца 2025 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на два источника, знакомых с производственными планами КАЗ.

По информации одного из собеседников издания, в этом году завод успеет завершить сборку только одного самолета и приступить к строительству второго из-за нехватки инженеров. Сейчас у КАЗ в наличии два лайнера, один проходит досборку с 2024 года, а второй используется в качестве летно-испытательной лаборатории, сказал другой источник. Почти готовый самолет собран в VIP-версии и был переправлен на окраску в Минск, уточнил он.

Передачу авиакомпаниям четырех Ту-214 предусматривала Комплексная программа развития гражданского авиапрома (КПГА) до 2030 года. Источник «Ведомостей» утверждает, что к этому документу разработаны поправки, согласно которым новые сроки поставок судна увязаны с завершением модернизации КАЗ в 2026–2027 годах. Обновленный вариант документа пока не согласован с Минтрансом.

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Представитель «Ростеха» сообщил изданию, что в начале 2022 года КАЗ производил Ту-214 для спецзаказчиков, а перевозчики покупали иностранные самолеты. Теперь машину «пришлось во многом импортозамещать», однако ситуаций, при которых авиакомпании не могут дождаться законтрактованных поставок, нет, утверждает он. В 2025 году ожидается передача «в коммерческие структуры» двух Ту-214 в соответствии с графиком, сказал собеседник «Ведомостей».

РБК направил запрос в Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова.

Ту-214 — среднемагистральный пассажирский самолет на 210 мест, разработанный компанией «Туполев» в конце 1980-х годов. С 1996 года его модифицированную версию выпускают в Казани. Как отмечают «Ведомости», всего было собрано около 90 таких самолетов, которые использовались в основном в авиации спецназначения. Единственным коммерческим эксплуатантом Ту-214 является авиакомпания Red Wings. В ее парке сейчас три таких лайнера.

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Юлия Овчинникова Юлия Овчинникова
При участии
Яна Баширова
Россия Ростех Казань Ту-214 самолет Туполев задержки
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