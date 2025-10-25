«РИА Новости»: появились новые подозреваемые в хищениях у военных в Шереметьево

В деле о хищении средств у военных появились семь новых фигурантов

Семь новых фигурантов появились в уголовном деле о хищении средств у военных, возвращавшихся из зоны военной операции, в аэропорту Шереметьево, их арестовали в Москве. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на информированный источник.

Собеседник агентства сообщил, что им вменяется участие в преступном сообществе.

По информации следствия, по данному делу уже арестовали более 30 членов ОПГ под руководством Алексея Кабочкина. Злоумышленники систематически обманывали военнослужащих, возвращавшихся из зоны военной операции. В преступную группу входили в том числе сотрудники линейного управления МВД в аэропорту, что облегчало совершение преступлений, полагает следствие.

Информация о том, что в аэропорту действует преступная группа, которая путем обмана похищает деньги у военных, поступила в правоохранительные органы еще в октябре 2024 года. Преступления квалифицировали по ст. 158 УК (кража, совершенная организованной группой; максимальное наказание — 10 лет лишения свободы) и 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой; до 10 лет лишения свободы).

Основной схемой мошенничества было предложение услуг такси по завышенным ценам. В рамках преступной схемы пассажирам изначально называли приемлемую стоимость поездки в 1-2 тыс. руб., однако по окончании маршрута сумма возрастала до 40-122 тыс. руб. При отказе оплачивать завышенный счет злоумышленники угрожали физической расправой.

Также фигуранты дела применяли иные методы. В одном случае у военнослужащего, находившегося в состоянии алкогольного опьянения, было похищено 615 тыс. руб. путем списания денег с банковской карты без его ведома. У другого участника военной операции аналогичным образом похитили 28 тыс. руб.

Адвокат одного из фигурантов дела Павел Чигилейчик в начале сентября заявил, что сумма ущерба в рамках уголовного дела возросла до 3 млн руб.