«Газпром» рассказал о сложной ситуации с запасами газа в Прибалтике

Фото: Getty Images

Запасы газа в подземных хранилищах Европы резко сокращаются, «крайне сложная ситуация» сложилась в Прибалтике, заявил «Газпром».

По данным компании на 25 декабря, в европейских ПХГ осталось 66,3 млрд куб. м газа, что на 9,9 млрд куб. м меньше, чем год назад. При этом в рождественские праздники 24 и 25 декабря из хранилищ отобрали рекордное за всю историю наблюдений для этих дней количество газа.

Единственное в Прибалтике Инчукалнское хранилище опустело более чем наполовину и заполнено лишь на 49,5%, отметили в «Газпроме». В прошлом сезоне такой низкий уровень был зафиксирован только в середине февраля. К началу зимы, по данным компании, это хранилище было заполнено всего на 61%.

В Германии уровень запасов впервые за сезон упал ниже 60% и составляет 59,8%, тогда как год назад эта отметка была достигнута только в конце января. В Нидерландах запасы снизились еще сильнее — до 52,5%, рассказал «Газпром».

Ранее Совет ЕС опубликовал регламент, согласно которому страны Евросоюза смогут на время отказаться от применения запрета на импорт российского газа. Причиной для этого может стать объявление чрезвычайной ситуации. Положение о приостановлении действия запрета было внесено в регламент «в рамках общего компромисса». В тексте уточняется, что такая мера будет применяться только к закупкам российского газа по краткосрочным контрактам.

Совет ЕС утвердил план по прекращению импорта российского газа в октябре. Решение принято с сохранением переходного периода для действующих контрактов. Краткосрочные контракты, заключенные до 17 июня 2025 года, могут действовать до 17 июня 2026 года, а долгосрочные — до 1 января 2028 года.

В Кремле заявляли, что отказ от поставок газа из России ускорит процесс по утрате лидирующего потенциала европейской экономики. Президент Владимир Путин считает, что такое решение грозит падением промышленного производства в Европе, снижением конкурентоспособности и ростом цен.