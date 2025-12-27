ФСБ опубликовала видео задержания женщины в ДНР по подозрению в шпионаже
Федеральная служба безопасности России опубликовала видео задержания женщины в Донецке, подозреваемой в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности. По версии ФСБ, она размещала в интернете призывы к убийству российских военнослужащих и ударам по Москве.
На кадрах задержанная дает пояснения. Она утверждает, что не знала в лицо своего предполагаемого куратора из украинской разведки, с которым общалась в Telegram. «Она спрашивала, как тут вообще обстановка. Я ей прислала несколько фотографий военной техники, там несколько машин стояло, командирские УАЗики. Она сказала, что это нужно будет делать на постоянной основе, мне никто ничего никогда не платил», — утверждает женщина.
Она также призвала других не поддаваться на подобные предложения: «Не стоит вестись на такие провокации, нужно жить своей жизнью». В ходе разговора с оперативниками задержанная признала, что ее действия были противоправными, и заявила, что совершала их по «историческим» причинам.
По данным ФСБ, она вышла на связь с представителями украинской разведки в Telergram и по их заданию фотографировала российскую военную технику. Возбуждены уголовные дела о шпионаже и публичных призывах к терроризму. По ним предусмотрено наказание от семи до двадцати лет лишения свободы соответственно.
