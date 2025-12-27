Жительницу Донецка задержали за шпионаж и призывы к убийству россиян

Жительницу Донецка задержали за шпионаж и призывы к убийству российских военных

Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка по подозрению в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности. Женщина призывала к убийству российских военнослужащих и атакам на Москву, сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, подозреваемая, в частности, установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram и по их заданию фотографировала российскую военную технику.

Против задержанной возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму и шпионаже (ч. 2 ст. 205.2 и ст. 276 УК России). Инкриминируемые жительнице Донецка статьи предусматривают до семи и до двадцати лет лишения свободы соответственно.

В октябре ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в призывах к терроризму. Он, по версии спецслужбы, несколько раз публиковал в интернете, в том числе в Telegram, комментарии с призывами совершать насильственные действия против граждан России и уничтожать административные здания.

Сам задержанный рассказал, что ему 20 лет. Мужчина признался, что публиковал такие комментарии в различных телеграм-каналах.