Жительницу Донецка задержали за шпионаж и призывы к убийству россиян
Сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка по подозрению в шпионаже и публичных призывах к террористической деятельности. Женщина призывала к убийству российских военнослужащих и атакам на Москву, сообщает Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, подозреваемая, в частности, установила контакт с представителями Главного управления разведки Минобороны Украины через Telegram и по их заданию фотографировала российскую военную технику.
Против задержанной возбудили уголовные дела по статьям о публичных призывах к терроризму и шпионаже (ч. 2 ст. 205.2 и ст. 276 УК России). Инкриминируемые жительнице Донецка статьи предусматривают до семи и до двадцати лет лишения свободы соответственно.
В октябре ФСБ задержала жителя Донецка по подозрению в призывах к терроризму. Он, по версии спецслужбы, несколько раз публиковал в интернете, в том числе в Telegram, комментарии с призывами совершать насильственные действия против граждан России и уничтожать административные здания.
Сам задержанный рассказал, что ему 20 лет. Мужчина признался, что публиковал такие комментарии в различных телеграм-каналах.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах