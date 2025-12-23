Ученые сообщили о возможном росте вспышечной активности на Солнце
На Солнце в ближайшие сутки возможен слабый рост вспышечной активности. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.
В течение прошедших суток отмечался постепенный рост количества солнечных пятен. Это может привести к усилению вспышечной активности в ближайшее время. Однако наиболее значимые группы пятен сейчас сосредоточены в восточной части солнечного диска, откуда практически не способны оказывать влияние на Землю.
