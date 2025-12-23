 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Ученые сообщили о возможном росте вспышечной активности на Солнце

ИКИ РАН: на Солнце возможен рост вспышечной активности
Фото: lpixras / Telegram
Фото: lpixras / Telegram

На Солнце в ближайшие сутки возможен слабый рост вспышечной активности. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В течение прошедших суток отмечался постепенный рост количества солнечных пятен. Это может привести к усилению вспышечной активности в ближайшее время. Однако наиболее значимые группы пятен сейчас сосредоточены в восточной части солнечного диска, откуда практически не способны оказывать влияние на Землю.

Ученые предупредили о неожиданном росте скорости солнечного ветра
Общество
Фото:Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Грабители Лувра похитили несколько тысяч драгоценных камней

В Москве генерал погиб при взрыве автомобиля

Администрация США отзывает 29 глав дипмиссий в других странах — АР

Сенатор Грэм полностью поддержал смену режима в Венесуэле

Дмитриев намекнул, где пройдут следующие переговоры по Украине

Пашинян опубликовал видео из Петербурга под кавер-версию песни «Дождись»
Авторы
Теги
Антонина Сергеева
Солнце магнитные бури вспышка на Солнце пятна
Материалы по теме
На Солнце произошла двойная мощная вспышка
Общество
Солнце в течение суток расставалось с большим протуберанцем. Видео
Общество
Магнитная буря накрыла Землю в ночь на 11 декабря. Какой силы она была
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 23 декабря
EUR ЦБ: 92,86 (-1,65) Инвестиции, 22 дек, 18:05 Курс доллара на 23 декабря
USD ЦБ: 79,31 (-1,41) Инвестиции, 22 дек, 18:05
Верховный суд установил сумму взыскания за неуплату штрафа до 1 тыс. руб. Общество, 11:40
«Порядок клевания»: почему руководители срываются на подчиненных Образование, 11:38
39 человек депортировали из Грузии, среди них россияне Общество, 11:33
EA продадут консорциуму саудитов и компании зятя Трампа Бизнес, 11:31
Как получить максимальный доход от инвестиций в квартиру РБК и ПИК, 11:30
В грузинском городе Гардабани сгорела новогодняя елка Общество, 11:16
В порту Тамань потушили вспыхнувший после атаки БПЛА огонь Политика, 11:14
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Время пейджеров прошло: какой ты бизнесмен РБК и WB для бизнеса, 11:11
Лидеры секты Виссариона не смогли обжаловать приговор Общество, 11:10
Суд в Москве заочно арестовал Гарри Каспарова Политика, 11:08
«Динамо» назначило главным тренером до конца сезона Ролана Гусева Спорт, 11:07
В чем золотопромышленники видят ресурс для увеличения энергомощностей Отрасли, 11:07
Пентагон добавит Grok Илона Маска в свой арсенал ИИ-инструментов Технологии и медиа, 11:05
В ОАЭ разрешили «внутреннюю редомициляцию». Что это значит для бизнесаПодписка на РБК, 11:01