Ученые сообщили о возможном росте вспышечной активности на Солнце

Фото: lpixras / Telegram

На Солнце в ближайшие сутки возможен слабый рост вспышечной активности. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

В течение прошедших суток отмечался постепенный рост количества солнечных пятен. Это может привести к усилению вспышечной активности в ближайшее время. Однако наиболее значимые группы пятен сейчас сосредоточены в восточной части солнечного диска, откуда практически не способны оказывать влияние на Землю.