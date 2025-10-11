 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
ФСБ задержала жителя Донецка за публичные призывы к терроризму

Сюжет
Военная операция на Украине

Сотрудники ФСБ задержали жителя Донецка по подозрению в призывах к терроризму, сообщает пресс-служба штаба обороны ДНР в своем телеграм-канале.

В сообщении говорится, что задержанный несколько раз публиковал в интернете, в том числе, в мессенджере Telegram, комментарии с призывами совершать насильственные действия против граждан России и уничтожать административные здания.

Дело завели по ч. 2 ст. 205.2 — публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма. Максимальное наказание — лишение свободы до семи лет.

ФСБ показала кадры задержания взорвавшего машину военного в Наро-Фоминске
Политика

На кадрах, опубликованных штабом, видно, как сотрудники ФСБ заходят в дом к подозреваемому, пока он спит. Молодого человека разбудили и задержали, у него также провели обыски.

Задержанный рассказал, что ему 20 лет, он публиковал комментарии в разных телеграм-каналах с призывами к насильственным действиям. Он также заявил, что был «в шоке» оттого, что к нему пришли сотрудники ФСБ.

В начале сентября ФСБ задержала в Забайкалье сотрудника пожарной части по подозрению в госизмене и призывах к терроризму. По данным ведомства, 33-летний пожарный в интернете призывал к совершению террористических актов на территории России, собирал данные о российских военных и знакомых, которые поддерживали военную операцию, а затем передавал представителю украинских спецслужб.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
ДНР ФСБ терроризм
