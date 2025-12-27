В ДТП с автобусом Москва — Брест в Витебской области погибла женщина

Фото: pressmvd / Telegram

В Толочинском районе Витебской области произошло ДТП с автобусом маршрута Москва — Брест, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.

Авария произошла около 02:40 на автодороге М-1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации». По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Минска, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.

В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина, еще шесть человек были госпитализированы.

Ранее, 14 декабря, в польском городе Жешув в ДТП попал следовавший из Белоруссии в Венгрию экскурсионный автобус. В результате инцидента ранения разной степени тяжести получили 14 граждан Белоруссии. Всего в автобусе ехали 48 человек.