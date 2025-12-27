В ДТП с автобусом Москва — Брест в Витебской области погибла женщина
В Толочинском районе Витебской области произошло ДТП с автобусом маршрута Москва — Брест, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии.
Авария произошла около 02:40 на автодороге М-1 «Брест — Минск — граница Российской Федерации». По предварительным данным, 43-летний водитель автобуса, двигавшегося со стороны Минска, не справился с управлением, съехал в правый по ходу движения кювет и опрокинулся.
В салоне находились два водителя и 12 пассажиров. В результате происшествия погибла 53-летняя женщина, еще шесть человек были госпитализированы.
Ранее, 14 декабря, в польском городе Жешув в ДТП попал следовавший из Белоруссии в Венгрию экскурсионный автобус. В результате инцидента ранения разной степени тяжести получили 14 граждан Белоруссии. Всего в автобусе ехали 48 человек.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах