Общество⁠,
0

Четырнадцать белорусских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Польше

Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Mateusz Slodkowski / Keystone Press Agency / Global Look Press

Четырнадцать граждан Белоруссии получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП с экскурсионным автобусом в польском городе Жешув. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Белоруссии, передает БелТА.

По информации ведомства, автобус следовал из Белоруссии в Венгрию с группой из 48 человек. Все пострадавшие госпитализированы в пять медицинских учреждений города Жешув.

В МИДе подчеркнули, что белорусская сторона находится в постоянном контакте с компетентными органами Польши.

В Польше автобус столкнулся с американскими армейскими внедорожниками
Общество
Фото:Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

В октябре в Познаньском районе Польши произошла авария с участием двух вездеходов марки Hummer американских военных и микроавтобуса. ДТП случилось на трассе А2 в направлении Варшавы. В результате четверо военных США и водитель автобуса получили ранения и были госпитализированы. На опубликованных фотографиях было видно, что автобус накренился и съехал с дороги.

Антонина Сергеева
Белоруссия ДТП с автобусом Польша пострадавшие Венгрия
