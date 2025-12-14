Четырнадцать белорусских туристов пострадали в ДТП с автобусом в Польше

Четырнадцать граждан Белоруссии получили ранения разной степени тяжести в результате ДТП с экскурсионным автобусом в польском городе Жешув. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Белоруссии, передает БелТА.

По информации ведомства, автобус следовал из Белоруссии в Венгрию с группой из 48 человек. Все пострадавшие госпитализированы в пять медицинских учреждений города Жешув.

В МИДе подчеркнули, что белорусская сторона находится в постоянном контакте с компетентными органами Польши.

В октябре в Познаньском районе Польши произошла авария с участием двух вездеходов марки Hummer американских военных и микроавтобуса. ДТП случилось на трассе А2 в направлении Варшавы. В результате четверо военных США и водитель автобуса получили ранения и были госпитализированы. На опубликованных фотографиях было видно, что автобус накренился и съехал с дороги.