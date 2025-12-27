В городе в Киевской области на фоне работы ПВО частично пропал свет

Бровары (Фото: Dmytro Amanzholov / Shutterstock)

В части города Бровары в Киевской области пропал, сообщил мэр Игорь Сапожко в телеграм-канале.

«Значительное количество жителей поселка остались без электричества. Восстановление электроснабжения начнется, как только позволит ситуация с безопасностью», — говорится в сообщении.

Незадолго до публикации Сапожко Киевская областная военная администрация предупредила о работе средств ПВО и призвала жителей региона оставаться в убежищах до отбоя сигнала тревоги.

Воздушная опасность, согласно карте оповещений, объявлена на большей части территории Украины, включая украинскую столицу и окружающие ее области, например в Винницкой и Полтавской.

Мэр Киева Виталий Кличко на фоне действующего сигнала воздушной опасности сообщил о возгорании в Дарницком районе города. Издание «Суспільне» со ссылкой на корреспондента трижды сообщало о взрывах в Киеве — в 02:30, 02:58 и 07:09 мск.

Ранее Польша закрыла аэропорты в городах Жешув и Люблин в связи с активностью военной авиации, вызванной ударами на Украине. «Истребители приступили к операциям, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.