Военная операция на Украине⁠,
0

Польша приостановила работу двух аэропортов из-за ударов на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине

Аэропорты в польских городах Жешув и Люблин приостановили полеты для действий военной авиации, активизировавшийся в связи с ударами на Украине, сообщает Польское агентство воздушной навигации.

«В связи с необходимостью обеспечения свободы действий военной авиации, аэропорты Жешува и Люблина временно приостановили воздушные операции», — говорится в сообщении.

Примерно за час до объявления этих мер оперативное командование Вооруженных сил Польши объявило в Х о возобновлении операции военной авиации в воздушном пространстве страны из-за ударов на Украине.

«Истребители приступили к операциям, наземные системы ПВО и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности», — пояснило ведомство. Там также заверили, что операции носят превентивный характер и нацелены на обеспечение безопасности и защиты польского воздушного пространства.

Польша закрыла аэропорты в Радоме и Люблине из-за ударов на Украине
Политика
Фото:abc00 / Fotodom / Shutterstock

Согласно карте воздушных тревог Украины, сигнал действует на всей территории страны. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в городе.

Минобороны России неоднократно подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Украина Польша военная авиация аэропорты
