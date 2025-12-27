 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Ночью дроны сбили в Краснодарском крае и Адыгее

Сюжет
Военная операция на Украине

В ночь на 27 декабря дежурные средства ПВО сбили над Россией семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.

Четыре дрона уничтожили над территорией Краснодарского края, еще три аппарата перехватили над Адыгеей.

В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры
Политика
Фото:Владислав Шатило / РБК

Минобороны регулярно отчитывается об отраженных украинских налетах. Накануне ведомство сообщило, что в ночь на 26 декабря силы ПВО сбили над Россией 77 беспилотников.

Дроны уничтожили в Волгоградской области (34), Ростовской области (23), Калужской областью (5) и Крымом (5). Их также перехватили над акваторией Черного моря (3) и над Московским регионом (3)

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники Минобороны ПВО Адыгея Краснодарский край
Материалы по теме
Средства ПВО сбили еще 24 дрона над Крымом и Черным морем за четыре часа
Политика
В Курской области при атаке дронов погиб велосипедист
Общество
В Белгородской области при атаке дронов пострадал водитель «Газели»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Умерла последняя из пятерняшек Дион Общество, 08:09
Школьным учителям разослали инструкцию по общению с агрессивными детьми Общество, 08:00
В Британии выпускникам школ предложат оплачиваемую военную стажировку Политика, 07:58
Ночью дроны сбили в Краснодарском крае и Адыгее Политика, 07:43
Москвичам пообещали пасмурный день без морозов Общество, 07:22
Таиланд и Камбоджа подписали соглашение о прекращении огня Политика, 06:52
Белый дом раскрыл сроки встречи Трампа и Зеленского Политика, 06:31
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Более 50 стран осудили решение Израиля признать Сомалиленд Политика, 06:01
МВД раскрыло «праздничные приманки» мошенников перед Новым годом Общество, 06:01
Глава ФБР объявил о переезде штаб-квартиры в бывшее здание USAID Общество, 05:47
«Золотая лихорадка»: как компании превратить данные о клиентах в деньги РБК и PostgresPro, 05:20
Times узнала о подготовке визита Карла III в США для «очарования» Трампа Политика, 04:56
В офисе шерифа в штате Айдахо произошла стрельба Общество, 04:49
В Европе заявили о рисках встречи Зеленского и Трампа Политика, 04:19