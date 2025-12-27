Ночью дроны сбили в Краснодарском крае и Адыгее
В ночь на 27 декабря дежурные средства ПВО сбили над Россией семь украинских беспилотников самолетного типа, сообщает пресс-служба Минобороны.
Четыре дрона уничтожили над территорией Краснодарского края, еще три аппарата перехватили над Адыгеей.
Минобороны регулярно отчитывается об отраженных украинских налетах. Накануне ведомство сообщило, что в ночь на 26 декабря силы ПВО сбили над Россией 77 беспилотников.
Дроны уничтожили в Волгоградской области (34), Ростовской области (23), Калужской областью (5) и Крымом (5). Их также перехватили над акваторией Черного моря (3) и над Московским регионом (3)
