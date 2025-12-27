 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичам пообещали пасмурный день без морозов

Жителей Москвы 27 декабря ждет пасмурный день, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Погода».

В дневное время температура будет держаться на уровне около нуля, опускаясь минимально до минус 2 градусов. Влажность воздуха сохранится на уровне 89%. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью около 3 м/с, с порывами до 10 м/с.

Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России
Общество
Фото:Василий Кузьмичёнок / АГН «Москва»

Атмосферное давление останется в пределах 738 мм ртутного столба.

До конца недели в столице постепенно похолодает: днем температура ожидается на уровне от минус 2 до минус 4 градусов, а ночи станут еще более морозными. Возможны снегопады.

Утром 26 декабря в Москве на метеостанциях ВДНХ, Балчуг, Тушино и МГУ зафиксировали по 9 мм осадков, что соответствует 18% месячной нормы.

