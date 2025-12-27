 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Мирный план по Украине⁠,
0

В Европе заявили о рисках встречи Зеленского и Трампа

CNN: в Европе предупредили о рисках встречи Зеленского и Трампа
Сюжет
Мирный план по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине

Европейцы ожидают позитивный исход встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, но признают, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы. Об этом сообщает CNN.

«С Трампом не бывает сценариев с низким уровнем риска», — заявил один из чиновников НАТО.

По словам европейских должностных лиц, украинская сторона добивалась этой встречи в течение нескольких месяцев. Чиновники из США и Европы также подтвердили, что на переговорах не ожидается присутствие глав стран Европы.

Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским
Политика
Дональд Трамп

Американские официальные лица выразили надежду, что встреча окажется продуктивной на фоне тех усилий, которые в течение недели прилагали делегации США и Украины. Европейцы также заявили об ожидании позитивной встречи, описав динамику в американско-украинских отношениях как продуктивную.

Ранее Зеленский анонсировал встречу с Трампом во Флориде. Как писал Axios, она состоится в воскресенье, 28 декабря. За день до этого, по данным издания, президенты США и Украины проведут телефонную конференцию с участием европейских лидеров, чтобы держать всех в курсе текущего хода переговоров.

По словам украинского президента, на встрече с Трампом он представит новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Кроме того, стороны должны обсудить территориальный вопрос, судьбу Запорожской АЭС и проект экономического соглашения, содержание которого требует дополнительного уточнения.

Как отмечает Politico, Трамп «прохладно» воспринял представленный Зеленским мирный план. При этом американский лидер заявил, что ожидает продуктивной встречи с украинским коллегой.

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской делегациями.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Луценко
Европа США Украина переговоры мирный план
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским
Политика
Трамп скептически оценил представленный Зеленским мирный план
Политика
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 91,21 (-0,68) Инвестиции, 26 дек, 17:59 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 77,69 (-0,19) Инвестиции, 26 дек, 17:59
Times узнала о подготовке визита Карла III в США для «очарования» Трампа Политика, 04:56
В офисе шерифа в штате Айдахо произошла стрельба Общество, 04:49
В Европе заявили о рисках встречи Зеленского и Трампа Политика, 04:19
Росгвардия раскрыла уловки квартирных воров в новогодние праздники Общество, 03:40
Минздрав предложил разрешить врачам без аккредитации продолжить работу Общество, 03:29
Как заправляться на 6 тысячах АЗС по одной карте РБК и Teboil PRO, 03:25
Нетаньяху встретится с Трампом в США Политика, 03:10
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
В Нижегородской области решили учредить министерство демографии Общество, 02:52
В Киеве прогремели взрывы Политика, 02:41
В Белоруссии определили районы боевого патрулирования «Орешника» Политика, 02:08
Ким Чен Ын поздравил Путина с Новым годом Политика, 01:48
Трамп увидел шанс достичь мирной сделки на встрече с Зеленским Политика, 01:45
Путин поздравил сотрудников МЧС с днем спасателя Общество, 01:07
На Украине начали рассекречивать данные по ископаемым после сделки с США Политика, 01:01