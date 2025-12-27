В Европе заявили о рисках встречи Зеленского и Трампа
Европейцы ожидают позитивный исход встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Дональда Трампа, но признают, что переговоры с американским лидером могут быть непредсказуемы. Об этом сообщает CNN.
«С Трампом не бывает сценариев с низким уровнем риска», — заявил один из чиновников НАТО.
По словам европейских должностных лиц, украинская сторона добивалась этой встречи в течение нескольких месяцев. Чиновники из США и Европы также подтвердили, что на переговорах не ожидается присутствие глав стран Европы.
Американские официальные лица выразили надежду, что встреча окажется продуктивной на фоне тех усилий, которые в течение недели прилагали делегации США и Украины. Европейцы также заявили об ожидании позитивной встречи, описав динамику в американско-украинских отношениях как продуктивную.
Ранее Зеленский анонсировал встречу с Трампом во Флориде. Как писал Axios, она состоится в воскресенье, 28 декабря. За день до этого, по данным издания, президенты США и Украины проведут телефонную конференцию с участием европейских лидеров, чтобы держать всех в курсе текущего хода переговоров.
По словам украинского президента, на встрече с Трампом он представит новый мирный план из 20 пунктов, разработанный Киевом. Кроме того, стороны должны обсудить территориальный вопрос, судьбу Запорожской АЭС и проект экономического соглашения, содержание которого требует дополнительного уточнения.
Как отмечает Politico, Трамп «прохладно» воспринял представленный Зеленским мирный план. При этом американский лидер заявил, что ожидает продуктивной встречи с украинским коллегой.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что представленная Зеленским инициатива кардинально отличается от версии, которая обсуждалась российской и американской делегациями.
