Общество⁠,
0

Минздрав предложил разрешить врачам без аккредитации продолжить работу

Медицинским сотрудникам и фармацевтам могут разрешить работать без обязательной проверки знаний или без специального сертификата в некоторых случаях. Такой проект приказа Министерства здравоохранения появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, специалисты, которые начали работу до 2021 года и чья аккредитация заканчивается в 2025-ом, смогут продолжить деятельность без аккредитации до конца 2026-го.

В пояснительной записке отмечается, что эта мера позволит предоставить медикам и фармацевтам время для прохождения новой аккредитации. Кроме того, она нужна для сохранения укомплектованности организаций.

Минздрав предложил сроки отработки для молодых врачей
Общество
Фото:Евгений Епанчинцев / РИА Новости

В ноябре Госдума приняла закон, по которому для успешного прохождения первичной аккредитации и допуска к периодической, молодые врачи должны отработать с наставником. В конце месяца Минздрав разработал проект, определяющий время отработки в зависимости от направления подготовки. Базовый срок отработки варьируется от 1,5 до 3 лет.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Анастасия Луценко
Минздрав Врачи фармацевтика аккредитация
