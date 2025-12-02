 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Хинштейн сообщил о беспрецедентной группе разминирования Курской области

Хинштейн сообщил Путину о беспрецедентной группе разминирования Курской области
Сюжет
Военная операция на Украине
В разминировании территории задействованы в том числе инженерные войска КНДР, сообщил губернатор на встрече с Путиным

Хинштейн сообщил о беспрецедентной группе разминирования Курской области
Video

Ключевая задача в Курской области — разминирование территории, задействованы в том числе инженерные войска КНДР, сообщил глава региона Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

«В этом году начали подготовку к будущему восстановлению, выполняя Ваше поручение. Ключевая задача здесь — это разминирование территории, то, как Вы и определяли, развернуто», — сказал губернатор.

Хинштейн также отметил, что работа идет «очень активно», развернута «беспрецедентная по масштабу группировка», в которую входят «инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования Вооруженных сил КНДР».

По словам губернатора, на сегодняшний день разминировано 92 населенных пункта, а «всего за этот период почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов было разминировано». «Понимаем, что без завершения этой работы о каком-либо системном восстановлении говорить не приходится», — сказал он.

Хинштейн рассказал о задаче «навести марафет» в Курске
Политика
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Хинштейн заявил, что ситуация в регионе «непростая», но выразил надежду, что «она меняется и меняется к лучшему».

В ноябре Минобороны сообщило, что в разминировании Курской области участвуют саперы из Северной Кореи после дополнительной подготовки в учебных центрах российских Инженерных войск. Они, в частности, обезвреживают артиллерийские и минометные снаряды, противотанковые и противопехотные мины, в том числе западных стран.

В апреле глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск. Российские военные выбили украинские силы спустя почти девять месяцев после вторжения. Тогда же Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боях «в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией».

Президент России и председатель КНДР подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве в июне 2024 года. Осенью стороны ратифицировали этот документ. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами, в случае «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств». Как подчеркивали в российском МИДе, речь идет об «исключительно оборонительной позиции».

Елена Чернышова
Александр Хинштейн Владимир Путин Курская область разминирование КНДР
Александр Хинштейн фото
Александр Хинштейн
политик, губернатор Курской области
26 октября 1974 года
