Хинштейн сообщил о беспрецедентной группе разминирования Курской области
Ключевая задача в Курской области — разминирование территории, задействованы в том числе инженерные войска КНДР, сообщил глава региона Александр Хинштейн на встрече с президентом Владимиром Путиным. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.
«В этом году начали подготовку к будущему восстановлению, выполняя Ваше поручение. Ключевая задача здесь — это разминирование территории, то, как Вы и определяли, развернуто», — сказал губернатор.
Хинштейн также отметил, что работа идет «очень активно», развернута «беспрецедентная по масштабу группировка», в которую входят «инженерные войска, Росгвардия, МЧС и инженерные формирования Вооруженных сил КНДР».
По словам губернатора, на сегодняшний день разминировано 92 населенных пункта, а «всего за этот период почти 2,7 тыс. взрывоопасных предметов было разминировано». «Понимаем, что без завершения этой работы о каком-либо системном восстановлении говорить не приходится», — сказал он.
Хинштейн заявил, что ситуация в регионе «непростая», но выразил надежду, что «она меняется и меняется к лучшему».
В ноябре Минобороны сообщило, что в разминировании Курской области участвуют саперы из Северной Кореи после дополнительной подготовки в учебных центрах российских Инженерных войск. Они, в частности, обезвреживают артиллерийские и минометные снаряды, противотанковые и противопехотные мины, в том числе западных стран.
В апреле глава Генштаба Валерий Герасимов доложил Путину о полном освобождении Курской области от украинских войск. Российские военные выбили украинские силы спустя почти девять месяцев после вторжения. Тогда же Герасимов подтвердил участие северокорейских военных в боях «в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве». Лидер КНДР Ким Чен Ын назвал это «священной миссией по укреплению традиционной дружбы и единства между Кореей и Россией».
Президент России и председатель КНДР подписали Договор о всеобъемлющем партнерстве в июне 2024 года. Осенью стороны ратифицировали этот документ. Его четвертая статья предусматривает немедленное оказание военной помощи всеми имеющимися средствами, в случае «если одна из сторон окажется в состоянии войны из-за вооруженного нападения одного или нескольких государств». Как подчеркивали в российском МИДе, речь идет об «исключительно оборонительной позиции».
