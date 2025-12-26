Бывшего замглавы Ростовской области заочно арестовали на два месяца

Владимир Окунев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону 26 декабря постановил заочно арестовать бывшего заместителя губернатора Ростовской области (2021–2024) и экс-директора предприятия «РостовАвтоДор» Владимира Окунева за превышение должностных полномочий и ограничение конкуренции. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Окуневу Владимиру Владимировичу <...> заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента фактического задержания на территории России с последующим помещением в следственный изолятор», — говорится в сообщении суда.

Суд постановил, что в случае экстрадиции обвиняемого срок содержания под стражей будет исчисляться с момента фактического пересечения им российской границы.

Экс-замгубернатора обвинили по п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 Уголовного кодекса (ограничение конкуренции с причинением особо крупного ущерба) и по п. «в» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий).

Ранее МВД объявило Окунева в розыск. По версии следствия, он через подконтрольных лиц управлял компанией, являвшейся конкурентом в сфере дорожного строительства, и при этом обеспечивал антиконкурентные соглашения при госзакупках, что привело к ущербу на сумму более 200 млн руб.

Гагаринский районный суд Москвы 25 декабря по иску Генпрокуратуры конфисковал в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников. В казну перешли 36 объектов недвижимости (включая элитное жилье), 25 транспортных средств общей стоимостью свыше 600 млн руб., а также взыскано более 100 млн руб. в качестве компенсации за уже проданные активы. Суд признал, что все имущество было приобретено на доходы, не подтвержденные легальными источниками, и оформлено на родственников, а подконтрольные фигурантам компании незаконно получали государственные контракты на дорожные работы.