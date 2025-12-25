 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Бывшего замглавы Ростовской области объявили в розыск

Владимир Окунев
Владимир Окунев (Фото: Эрик Романенко / ТАСС)

Бывшего вице-губернатора Ростовской области Владимира Окунева объявили в розыск, следует из базы МВД.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении.

В управлении Следственного комитета (СК) по Ростовской области уточнили, что «бывшему директору государственного унитарного предприятия — экс-заместителю губернатора Ростовской области заочно предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 3 ст. 286, п.п. «а», «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (превышение должностных полномочий, ограничение конкуренции).

По версии следствия, бывший вице-губернатор через подконтрольных лиц управлял компанией — конкурентом в сфере дорожного строительства и обеспечивал антиконкурентные соглашения при госзакупках, что привело к ущербу предприятию на сумму более 200 млн руб.

Суд изъял у замглавы Ростовской области имущество более чем на ₽600 млн
Политика
Владимир Окунев

Рассматривается вопрос о его заочном аресте.

Гагаринский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры 25 декабря обратил в доход государства имущество Окунева, его бывшего заместителя Светланы Шаповаловой и их родственников. В казну переданы 36 объектов недвижимости, включая элитные квартиры, 25 единиц транспорта на сумму свыше 600 млн руб., а также взыскано более 100 млн руб. как эквивалент проданного имущества. Суд установил, что активы были приобретены на неподтвержденные доходы и оформлены на родственников, а связанные с ними компании незаконно получали контракты на дорожные работы в регионе.

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Ростовская область превышение полномочий заочное обвинение розыск
