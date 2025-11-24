Во Владимирской области пять человек умерли, выпив техническую жидкость

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти пятерых мужчин в результате отравления спиртосодержащей технической жидкостью, сообщает пресс-служба управления СК по региону.

По предварительным данным, житель Коврова принес с работы канистры с технической жидкостью на спиртовой основе и распил ее вместе со знакомыми. 22 ноября после употребления этой жидкости пятеро мужчин, включая самого принесшего канистры, скончались. Некоторые умерли уже в реанимационном отделении городской больницы.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса — причинение смерти по неосторожности двум или более лицам.

В сентябре в Сланцевском районе Ленинградской области начали фиксировать случаи отравления контрафактным алкоголем, в результате чего несколько человек скончались. Лабораторные исследования подтвердили, что люди умерли от метанола.

Из мест хранения алкоголя изъяли свыше 5 тыс. литров спиртосодержащей жидкости. Несмотря на это и другие принятые меры следователи вскоре сообщили, что число жертв возросло до 45 человек.