 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

В Белоруссии заявили, что Запад готовится к войне, не скрывая этого

Хренин: западные страны готовятся к военным действиям, это не блеф
Сюжет
Военная операция на Украине
Виктор Хренин
Виктор Хренин (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь)

Западные страны проводят подготовку к военным действиям — это не блеф, заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Руководства соседних с нами стран <...> не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения. <...> Но и действия, которые совершает руководство соседних стран, они говорят о том, и они не скрывают этого, что идет подготовка к войне», — сказал Хренин (цитата по БеЛТА).

Он назвал обстановку на западном направлении напряженной и непростой. В качестве примера он привел заявления о желании руководства Польши «могущественную армию сделать». «Поляки до 1 тыс. танков планируют закупить и до 32 самолетов F-35», — отметил министр.

В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и угрожать Москве — «не мы угрожаем — нам угрожают». Президент Владимир Путин прокомментировал доклад, указав. что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

До этого Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Белоруссия Военная операция на Украине Виктор Хренин Запад НАТО Владимир Путин
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Онлайн
Политика
Комиссар ООН назвал не усвоенный миром урок из-за беженцев
Политика
НАТО подняло авиацию из-за полета российских Ту-95МС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Axios узнал о согласовании США и Украиной большинства пунктов мира Политика, 15:18
Кремль предостерег от эскалации из-за повышения Японией военных расходов Политика, 15:15
В Минфине усомнились в «драматическом» изменении курса рубля в 2026 году
РАДИО
 Инвестиции, 15:10
«Динамо» объявило об уходе главного тренера женской команды Спорт, 15:05
Экономика впечатлений: цены комфортнее, отдых интереснее РБК и Ozon Travel, 15:05
В Крыму возник пожар из-за удара дрона по объекту инфраструктуры Политика, 15:02
В Курской области при атаки дронов погиб велосипедист Общество, 15:02
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Синоптики предупредили о морозах в январе 2026 года в Европейской России Общество, 14:57
В ДНР мужчина из автомата открыл стрельбу в супермаркете. Видео Общество, 14:53
В Сирии анонсировали купюры без изображения Асадов Политика, 14:53
РФС продлил права РПЛ на проведение чемпионата России до 2030 года Спорт, 14:47
Не забывайте о веселье: как играть с сотрудниками с пользой для бизнеса Образование, 14:43
Путин проведет совещание Совбеза 26 декабря Политика, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28