В Белоруссии заявили, что Запад готовится к войне, не скрывая этого

Виктор Хренин (Фото: Министерство обороны Республики Беларусь)

Западные страны проводят подготовку к военным действиям — это не блеф, заявил глава Минобороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин.

«Руководства соседних с нами стран <...> не хотят понимать, что надо снижать градус военного напряжения. <...> Но и действия, которые совершает руководство соседних стран, они говорят о том, и они не скрывают этого, что идет подготовка к войне», — сказал Хренин (цитата по БеЛТА).

Он назвал обстановку на западном направлении напряженной и непростой. В качестве примера он привел заявления о желании руководства Польши «могущественную армию сделать». «Поляки до 1 тыс. танков планируют закупить и до 32 самолетов F-35», — отметил министр.

В середине декабря министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что НАТО продолжает наращивать коалиционные силы и угрожать Москве — «не мы угрожаем — нам угрожают». Президент Владимир Путин прокомментировал доклад, указав. что в Европе повышают «градус истерии» и «вбивают в голову страхи» о неизбежности столкновения с Россией.

До этого Путин неоднократно говорил, что Россия не собирается нападать на НАТО, а публикации о возможности атаки на западные страны называл «чушью». В Кремле отмечали, что предупреждения о возможном нападении России на страны НАТО стали звучать, когда члены альянса обсуждали увеличение уровня расходов на оборону в размере 5% ВВП.