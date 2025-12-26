Умер организатор международных поездок Ким Чен Ына

Ким Чхан Сон (в центре) (Фото: Linh Pham / Getty Images)

Скончался заведующий отделом Госсовета Ким Чхан Сон, сообщило ЦТАК. Причины смерти чиновника не уточняются. Лидер страны Ким Чен Ын направил на похороны венок.

«Ким Чхан Сон, который долгое время работал в важных должностях партии и государства в окружении особой любви и большого доверия выдающихся людей, всегда был стойким и добросовестным, внес особый вклад в защиту авторитета нашей партии и повышение престижа государства за рубежом», — говорится в сообщении агентства.

По данным южнокорейского агентства Yonhap, Ким Чхан Сон был де-факто главой администрации Ким Чен Ына, занимал должность главы протокольной службы и, в частности, присутствовал на местах проведения саммитов северокорейского лидера.

Ким Чхан Сон побывал в Южной Корее во время зимней Олимпиады в Пхенчхане в 2018 году вместе с делегацией КНДР во главе с сестрой лидера страны Ким Е Чжон.

