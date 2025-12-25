 Перейти к основному контенту
0

Северная Корея показала снимки своей первой атомной подлодки

Северокорейский лидер Ким Чен Ын на фоне планов Южной Кореи построить атомные подлодки назвал новую субмарину водоизмещением 8700 т «эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны»

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии строящейся атомной подводной лодки с управляемыми ракетами, пишет The Korea Herald.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в ходе инспекции назвал новую подлодку водоизмещением 8700 т «эпохальным и решающим сдвигом в уровне сдерживания войны» и подтвердил «стратегическую и тактическую политику, направленную на неуклонное продвижение в области ядерного вооружения военно-морского флота».

По его словам, недавно построенные эсминцы и субмарины позволят продвинуться в укреплении боеспособности флота. Ким пообещал «увеличить и расширить темпы и масштабы строительства различных надводных и подводных боевых кораблей и постоянно оснащать их различными наступательными системами вооружения». По данным ЦТАК, Ким Чен Ын также ознакомился с исследованиями в области «нового секретного подводного оружия» и представил планы по реорганизации военно-морских сил.

Ким Чен Ын заявил, что планы Южной Кореи по строительству атомных подлодок «усугубят нестабильность в регионе», назвав этот шаг угрозой национальной безопасности КНДР и «серьезным нарушением морского суверенитета Северной Кореи». На фоне этой угрозы, которой «нужно противостоять», Пхеньян намерен укреплять свои ядерные силы для сдерживания противника, отметил он.

«Необходимо дать врагу недвусмысленно понять, что ему непременно придется дорого заплатить за нарушение стратегического суверенитета КНДР и что он столкнется с беспощадным ответным ударом, если попытается выбрать военный вариант», — пригрозил руководитель КНДР.

О строительстве в КНДР атомной подлодки впервые было объявлено в марте. Ким Чен Ын в первый раз заявил о желании получить подлодку такого уровня в 2021 году. Как напоминает CNN, сейчас северокорейская армия располагает 70–90 дизельными подводными лодками. В основном это устаревшие суда, способные запускать только торпеды и мины, а не ракеты.

КНДР испытала новые зенитные ракеты дальнего радиуса действия
Политика
Ким Чен Ын

В декабре президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён заявил, что получил одобрение США на строительство атомных подлодок в ходе саммита с Дональдом Трампом. «Это был для нас крайне выгодный результат с точки зрения стратегической гибкости и автономии», — отметил он.

Трамп предложил строить субмарины на верфи в Филадельфии, принадлежащей южнокорейской компании Hanwha Ocean, но Ли рассчитывает, что они будут возведены в Южной Корее. «Желательно, чтобы они производились внутри страны, как с точки зрения военной безопасности, так и с экономической точки зрения», — пояснил южнокорейский лидер.

Президент отверг опасения, что стремление Сеула к созданию атомных подлодок подорвет режим нераспространения ядерного оружия, подчеркнув, что Южная Корея полностью придерживается своих обязательств.

«США никогда бы этого не одобрили, и в итоге мы оказались бы под масштабными экономическими санкциями и стали бы похожи на Северную Корею. Думаете, мы смогли бы с этим смириться?» — подчеркнул Ли.

Лидеры США и Южной Кореи договорились о заключении отдельного двустороннего соглашения, которое позволит Соединенным Штатам поставлять низкообогащенное урановое топливо для подлодок, что является существенным исключением из правил экспортного контроля США, отмечает The Korea Herald.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

