 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. За сутки зафиксировано 827 жалоб. Чаще всего пользователи сообщают, что приложение плохо работает с компьютера — 61.6% жалоб о работе мессенджера на Windows.

Неполадки начали фиксировать после 12:00 мск 26 декабря. Чаще всего о сбое сообщали жители Москвы и Ленинградской, Орловской и Самарской областей.

По информации сервиса Сбой.рф, за сутки зафиксировано 365 жалоб. Больше всего — в Москве (39%), Санкт-Петербурге (15%) и Московской области (6%).

Тысячи пользователей Steam пожаловались на сбой
Технологии и медиа
Фото:FellowNeko / Shutterstock

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Дарья Лебедева Дарья Лебедева
Telegram сбой мессенджеры
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
WSJ рассказала об идеях США по нормализации отношений России с Европой Политика, 13:50
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 