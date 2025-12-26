Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram
В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. За сутки зафиксировано 827 жалоб. Чаще всего пользователи сообщают, что приложение плохо работает с компьютера — 61.6% жалоб о работе мессенджера на Windows.
Неполадки начали фиксировать после 12:00 мск 26 декабря. Чаще всего о сбое сообщали жители Москвы и Ленинградской, Орловской и Самарской областей.
По информации сервиса Сбой.рф, за сутки зафиксировано 365 жалоб. Больше всего — в Москве (39%), Санкт-Петербурге (15%) и Московской области (6%).
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах