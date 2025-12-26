Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

В работе Telegram произошел сбой, следует из данных сервиса Downdetector. За сутки зафиксировано 827 жалоб. Чаще всего пользователи сообщают, что приложение плохо работает с компьютера — 61.6% жалоб о работе мессенджера на Windows.

Неполадки начали фиксировать после 12:00 мск 26 декабря. Чаще всего о сбое сообщали жители Москвы и Ленинградской, Орловской и Самарской областей.

По информации сервиса Сбой.рф, за сутки зафиксировано 365 жалоб. Больше всего — в Москве (39%), Санкт-Петербурге (15%) и Московской области (6%).