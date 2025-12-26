 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Минздрав поручил выдать льготникам лекарства на все праздники

Фото: Дмитрий Мельников / Shutterstock
Фото: Дмитрий Мельников / Shutterstock

Региональные власти должны обеспечить льготников всеми необходимыми лекарствами до конца декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании оперштаба ведомства с регионами, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам лекарства уже сейчас, в конце декабря, с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период!» — сказал Мурашко. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить препаратами паллиативных пациентов, которые нуждаются в обезболивании.

Также министр отметил, что в новогодние праздники растет заболеваемость респираторными инфекциями. В связи с этим Мурашко призвал обеспечить круглосуточную работу дежурных аптек. «Особое внимание следует уделить доступности лекарств в ночное время и в районах, где отсутствуют круглосуточные аптечные пункты», — заявил глава ведомства.

В декабре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами. По ее словам, в некоторых регионах недостаточно эффективно проводятся мероприятия по закупке льготных препаратов, из-за чего возникают перебои с обеспечением жителей.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Персоны
Кирилл Сироткин Кирилл Сироткин, Анастасия Карева
Минздрав лекарства льготники новогодние праздники Михаил Мурашко
Михаил Мурашко фото
Михаил Мурашко
политик, министр здравоохранения России
9 января 1967 года
Материалы по теме
Власти Башкирии ответили Москальковой на данные о проблемах с лекарствами
Общество
В Думе отказались заложить еще 3,3 млрд руб. на лекарства для диабетиков
Общество
Генпрокуратура начала проверки из-за жалоб на нехватку почечных лекарств
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 91,89 (-0,58) Инвестиции, 25 дек, 17:38 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 77,88 (-0,55) Инвестиции, 25 дек, 17:38
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Дерипаску избрали президентом Федерации хоккея с мячом России Спорт, 13:46
Экспорт иранских ковров упал до исторического минимума из-за санкций США Политика, 13:44
МЧС предупредил о сильном снегопаде в Москве в ночь с 27 по 28 декабря Общество, 13:43
Средний класс назвал самую проблемную категорию расходов Экономика, 13:42
«Автостат» оценил перспективы корейской автомарки KGM в России в 2026 году Авто, 13:39
РБК запустил Школу управления Образование, 13:37
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Чемпион мира по хоккею рассказал о зарплатах детских тренеров в США Спорт, 13:36
Эрмитаж обратился к прокурору Польши из-за задержания археолога Бутягина Политика, 13:36
Как меры повышения производительности труда влияют на бизнес-среду Отрасли, 13:36
Пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram Технологии и медиа, 13:32
Под Киевом открыли памятник дрону Политика, 13:30
Снежная зима добралась до Москвы. Фотогалерея Общество, 13:30 
Как умный мониторинг повышает промышленную безопасность Отрасли, 13:27