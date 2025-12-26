Минздрав поручил выдать льготникам лекарства на все праздники

Фото: Дмитрий Мельников / Shutterstock

Региональные власти должны обеспечить льготников всеми необходимыми лекарствами до конца декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании оперштаба ведомства с регионами, сообщила пресс-служба Минздрава.

«Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам лекарства уже сейчас, в конце декабря, с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период!» — сказал Мурашко. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить препаратами паллиативных пациентов, которые нуждаются в обезболивании.

Также министр отметил, что в новогодние праздники растет заболеваемость респираторными инфекциями. В связи с этим Мурашко призвал обеспечить круглосуточную работу дежурных аптек. «Особое внимание следует уделить доступности лекарств в ночное время и в районах, где отсутствуют круглосуточные аптечные пункты», — заявил глава ведомства.

В декабре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами. По ее словам, в некоторых регионах недостаточно эффективно проводятся мероприятия по закупке льготных препаратов, из-за чего возникают перебои с обеспечением жителей.