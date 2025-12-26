Минздрав поручил выдать льготникам лекарства на все праздники
Региональные власти должны обеспечить льготников всеми необходимыми лекарствами до конца декабря, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании оперштаба ведомства с регионами, сообщила пресс-служба Минздрава.
«Важно также обеспечить своевременный отпуск лекарственных препаратов для льготных категорий граждан, выписать и выдать пациентам лекарства уже сейчас, в конце декабря, с тем расчетом, чтобы их хватило как минимум на весь праздничный период!» — сказал Мурашко. Он также подчеркнул, что необходимо обеспечить препаратами паллиативных пациентов, которые нуждаются в обезболивании.
Также министр отметил, что в новогодние праздники растет заболеваемость респираторными инфекциями. В связи с этим Мурашко призвал обеспечить круглосуточную работу дежурных аптек. «Особое внимание следует уделить доступности лекарств в ночное время и в районах, где отсутствуют круглосуточные аптечные пункты», — заявил глава ведомства.
В декабре уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила о системных проблемах с льготными лекарствами. По ее словам, в некоторых регионах недостаточно эффективно проводятся мероприятия по закупке льготных препаратов, из-за чего возникают перебои с обеспечением жителей.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах