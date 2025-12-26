Экс-судья Тришкин получил два года условно за выстрел в таксиста

Альберт Тришкин (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Бывшего судью военного суда Альберта Тришкина приговорили к двум годам условно за выстрел в таксиста из травматического пистолета. Решение 26 декабря вынес Видновский суд Московской области.

Установлено, что Тришкин 10 августа 2024 года из хулиганских побуждений выстрелил в ногу потерпевшему. Здоровью пострадавшего был причинен вред средней тяжести. Обвиняемый объяснял, что таксист преградил ему дорогу. Тришкин же, по его словам, действовал в условиях агрессии со стороны водителя, пытавшегося отобрать у него оружие.

«Суд признал Тришкина А.В. виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на два года, на основании ст. 73 УК РФ — условно, с испытательным сроком один год», – сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Московской области.

Гражданский иск потерпевшего был удовлетворен частично. С экс-судьи взыщут 350 тыс. руб. моральной компенсации.

Прокурор запрашивал для Тришкина три года условно.

Уголовное дело в отношении судьи 2-го Западного окружного военного суда инициировал председатель СК Александр Бастрыкин летом 2025 года. Позже коллегия судей сняла неприкосновенность с Тришкина, а сам он подал в отставку.