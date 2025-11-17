Фигурант дела о защитных сооружениях назвал размер отката и извинился
Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области, заявил на суде о договоренности возвести фортификации, затратив минимальную сумму средств, передает «РИА Новости».
По словам Васильева, у него была договоренность с бывшим замгубернатора Алексеем Дедовым о 10% отката от суммы контракта за возможность участвовать в строительстве и он лично передал ему 8 млн руб.
Экс-депутат сказал, что решил набраться мужества и признать вину, а также принес извинения жителям Курской области. «Приношу искренние [извинения]... курянам и своей семье, которую я подвел», — сказал он.
Васильев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство, сообщила судья.
Максима Васильева обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Речь идет о средствах АО «Корпорация развития Курской области». Его арестовали в апреле 2025 года.
Дедова обвиняют в мошенничестве. Дело связано с хищением средств из бюджета более чем на 1 млрд руб., которые были выделены на строительство фортификационных сооружений. Еще один фигурант дела — бывший глава Курской области Алексей Смирнов.
