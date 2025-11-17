 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Дела из-за «зубов дракона»⁠,
0

Фигурант дела о защитных сооружениях назвал размер отката и извинился

Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций
Сюжет
Дела из-за «зубов дракона»
Максим Васильев
Максим Васильев (Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы)

Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о хищениях при строительстве защитных сооружений в Курской области, заявил на суде о договоренности возвести фортификации, затратив минимальную сумму средств, передает «РИА Новости».

По словам Васильева, у него была договоренность с бывшим замгубернатора Алексеем Дедовым о 10% отката от суммы контракта за возможность участвовать в строительстве и он лично передал ему 8 млн руб.

Экс-депутат сказал, что решил набраться мужества и признать вину, а также принес извинения жителям Курской области. «Приношу искренние [извинения]... курянам и своей семье, которую я подвел», — сказал он.

Васильев заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделено в отдельное производство, сообщила судья.

Бывший курский депутат признался во взятке бывшему губернатору
Общество
Максим Васильев

Максима Васильева обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере). Речь идет о средствах АО «Корпорация развития Курской области». Его арестовали в апреле 2025 года.

Дедова обвиняют в мошенничестве. Дело связано с хищением средств из бюджета более чем на 1 млрд руб., которые были выделены на строительство фортификационных сооружений. Еще один фигурант дела — бывший глава Курской области Алексей Смирнов.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

Макрон рассказал к какому году надеется на мир в Украине

Сийярто допустил интерес в Венгрии к покупке зарубежных активов ЛУКОЙЛа

Зеленский пообещал Макрону купить 100 истребителей для ВСУ

Экс-госсекретарь США стал советником производителя дронов на Украине

В Германии заявили, что в ближайшие годы может начаться война между НАТО и Россией

В США назвали свою ошибку в связи с ядерным оружием из-за России и Китая
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Курская область Военная операция на Украине фортификация суд взятка откат
Материалы по теме
В Курске бизнесмена осудили по делу о хищении при возведении фортификаций
Политика
С обвиняемых в хищениях на белгородских фортификациях взыскали ₽1 млрд
Политика
Депутата ДНР обвинили в хищениях на курских фортификациях
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 15 ноября
EUR ЦБ: 95,1 (+1,4) Инвестиции, 09:53 Курс доллара на 15 ноября
USD ЦБ: 81,13 (+0,53) Инвестиции, 09:53
Умер снимавший в кино Янковского и Лучко режиссер Николай Гибу Общество, 21:36
Генконсул в Марселе заявил о снятии охраны с диппредставительства России Политика, 21:31
Владельцы акций «Элемента» смогут получить налоговую льготу Инвестиции, 21:26
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Фигурант дела о защитных сооружениях назвал размер отката и извинился Общество, 21:18
В Короче Белгородской области от удара дронов загорелась кровля ТЦ Политика, 20:59
В посольстве Японии подтвердили, что ракеты Typhon убрали с ее территории Политика, 20:58
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Карпин стал одним из худших тренеров в истории «Динамо» Спорт, 20:53
«Динамо» назвало сменщика Карпина на посту тренера Спорт, 20:43
«Шанинка» попросила отложить частичный отзыв аккредитации до решения суда Общество, 20:43
Чего добивались клубы под руководством Карпина Спорт, 20:42
Абстракционизм: как искусство «отщепенцев» изменило понимание красоты РБК и ГАЛС, 20:36
Экспорт китайских автомобилей в Россию упал почти на 60% Политика, 20:28
Мбаппе и ПСЖ потребовали друг у друга в суде больше €200 млн Спорт, 20:21