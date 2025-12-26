 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
Задержание готовившей взрыв машины военного в Ставрополе девушки. Видео

Видео задержания девушки, готовившей взрыв машины военного в Ставрополе

Появилось видео задержания 18-летней девушки, которая планировала заложить бомбу под машину российского военного в Ставрополе. Ролик поступил в РБК из Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

ФСБ сообщила о предотвращении взрыва на газохранилище в Калужской области
Общество

На допросе девушка рассказала, что по указанию украинского куратора взяла взрывное устройство и отправилась на парковку одной из войсковых частей. Там она снимала автомобили на телефон.

«Моим заданием было прикрепить взрывное устройство к одной из машин по указанию куратора. Но я была задержана сотрудниками ФСБ. Свою вину полностью признаю и очень раскаиваюсь», — заявила задержанная на видео.

ФСБ сообщала, что девушка находилась под влиянием телефонных мошенников. Возбуждено уголовное дело по статьям УК о покушении на совершение теракта, а также о незаконном хранении и изготовлении взрывчатых веществ.

Ранее при взрыве автомобиля в Москве погиб генерал-лейтенант и начальник оперативной подготовки Вооруженных сил Фанил Сарваров. По данным СК, под днище машины заложили взрывное устройство. Два источника РБК в правоохранительных органах сообщали, что его предполагаемая мощность — 300 г в тротиловом эквиваленте. Возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.

